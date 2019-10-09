Tezkereye onay

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
09.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Irak ve Suriye’ye asker gönderilmesi hakkında Cumhurbaşkanlığı’na yetki veren tezkere TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Sınır ötesine Türk askerinin gönderilmesi amacıyla ilk olarak 2 Ekim 2014’te çıkarılan ve en son 3 Ekim 2018’de süresi uzatılan yetkinin 30 Ekim 2020’ye kadar devam etmesini talep eden tezkere dün TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü. Tezkereye HDP, hariç tüm partiler kabul oyu verdi.

ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

Tezkerede özetle şunlar kaydedildi: “Suriye’de Fırat’ın doğusunda sınırımıza mücavir alanlarda meşru ulusal güvenlik çıkarlarımız doğrultusunda bir güvenli bölgenin tesisine yönelik faaliyetler de devam ettirilmektedir. Diğer taraftan, Astana süreci ile başlayan ateşkesin kalıcı barışa ve çözüme ulaştırılması yönünde ülkemizin ilgili diğer ülkelerle yürüttüğü çalışmalarda kaydedilen önemli mesafe sonucunda ülkemiz, Suriye sınırları içerisinde ilan edilen İdlip gerginliği azaltma bölgesinde terör faaliyetlerinin sonlandırılması ve huzur, barış ve güvenliğin sağlanması bağlamında yükümlülükler üstlenmiştir. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde, terör ile Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir.”

‘HAYIR’ DEMEYİ AKLIMIZDAN GEÇİRMEYİZ

Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, ABD’nin PKK/YPG’yle ortaklığını, silah ve ağır askeri malzeme vermeye devam ederek sürdürdüğünü belirterek, “Bu durum ülkemizin ulusal güvenliğine yönelik bir tehdittir. Bu tehdidin ortadan kaldırılması elzemdir. Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Bir terör koridorunun engellenmesi öncelikli hedefimizdir. Siyasi partilerimizin terörle mücadele hususunda ortak irade ve hassasiyet göstermesi önemlidir” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Hayır’ demememizin, evlatlarımız için olduğunu gayet iyi bilin; vatanımız, onurumuz için olduğunu gayet iyi bilin; bölgenin barışı için olduğunu gayet iyi bilin” dedi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, “Tehdit ve tehlike bu kadar açık ve somutken tezkereye ‘hayır’ demeyi aklımızdan bile geçirmeyiz” diye konuştu.
HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy ise “Biz bu tezkerelere içimiz yana yana ‘evet’ demeyeceğiz, gönül rahatlığı ile ‘hayır’ diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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