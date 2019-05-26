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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
26.05.2019 - 22:41, Son Güncelleme:

Tezgah başına geçti biber sattı

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Tezgah başına geçti biber sattı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla Postane Mahallesi'ndeki "Pazar Pazarı" esnafını ziyaret etti.

Pazarın kurulduğu alana Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile birlikte gelen Yıldırım, tezgahları dolaşarak esnafla sohbet etti.

Esnafa "hayırlı işler" diyen Yıldırım'a, pazar esnafı ve alışveriş yapmayan gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, Yıldırım'a sarılıp birlikte fotoğraf çektirdi. Yıldırım da küçük çocukları kucağına alıp sevdi.

Tezgahın arkasına geçen Yıldırım, "Evet alışveriş yapan yok mu?" diyerek vatandaşlara biber sattı. Kısa bir süre bu tezgahta duran Yıldırım, diğer tezgahları da dolaşarak pazar turunu tamamladı.

Yıldırım, İstanbul'da faaliyet gösteren Şanlıurfalı Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle de bir araya geldi.

Sosyal medya hesabında bu buluşmaya ilişkin bilgi veren Yıldırım, "Peygamberler şehri Şanlıurfa'mızın İstanbul'da mukim iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldik. Gücünü Anadolu'dan alan, bizlerin her zaman yanında duran hemşehrilerimden 23 Haziran için bir kez daha destek sözü aldık." ifadelerini kullandı

MAHALLE BAŞKANLARI İFTARINDA KONUŞMA YAPTI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Eğer yüzde 90'ını saydırsaydık seçimin tekrarına gerek kalmayacaktı. CHP, bunu bildiği için ısrarla ve şiddetle karşı çıktı. Bizim de artık seçimlerin yenilenmesine müracaat etmekten başka çaremiz kalmadı. CHP adayı mağdurmuş. Hadi oradan. Bir mağdur varsa benim. Bizim oylarımız çalındı. Kim mağdur etti bizi? İşini düzgün yapmayan seçim kurulu başkanları mağdur etti." dedi.

Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Mahalle Başkanları İftar Programı öncesinde davetlilere seslendi.

Ramazanın sonuna gelindiğini dile getiren Yıldırım, ramazanın dolu dolu ve bereketle geldiğini söyledi. Yıldırım, her gün bir ilçede, bir mahallede vatandaşlarla bir araya geldiklerini aktararak, "31 Mart'ta bir seçim yaptık. Türkiye seçimini yaptı. Bütün illerimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz, köylerimiz ve mahallerimiz seçimini tamamladı." diye konuştu.

Yıldırım, İstanbul seçiminin ise mahkemeye taşındığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"İstanbul seçimini tamamlayamadık. Yaşanan olayları tekrar anlatacak değilim. Eğer bu seçimde oylar yeniden sayılabilseydi, CHP buna imkan verseydi, İstanbulluları tekrar 23 Haziran'da zahmete sokup sandığa götürmeyecektik. Bildiğiniz gibi teşkilatımız bütün gücüyle gayret etti. Seçimler için çok çalıştı ancak İstanbulluların sandıkta verdiği oylar sayılırken buharlaştı. İç ettiler. Bunun üzerine yeniden sayılmasını çok arzu ettik. Sadece yüzde 10'unu saydırdık. Bu sayımda fark 29 binden 13 bin 729'a geriledi. Yarıdan fazla götürülen oylarımızı geri getirdik. Eğer yüzde 90'ını saydırsaydık seçimin tekrarına gerek kalmayacaktı. CHP, bunu bildiği için ısrarla ve şiddetle karşı çıktı. Bizim de artık seçimlerin yenilenmesine müracaat etmekten başka çaremiz kalmadı. CHP adayı mağdurmuş. Hadi oradan. Bir mağdur varsa benim. Bizim oylarımız çalındı. Kim mağdur etti bizi? İşini düzgün yapmayan seçim kurulu başkanları mağdur etti."

Sandık kurullarında kanuna uymayan görevlilerin atandığını hatırlatan Yıldırım, bunun sonucunda da İstanbul'da sandıkta çıkan oyların sakatlandığını söyledi.

Yıldırım, hem kendilerinin hem de İstanbulluların mağdur olduğuna vurgu yaparak, 23 Haziran'da şaibeye yer bırakmadan seçimleri almaları için teşkilat mensuplarından söz aldı.
Mahalle başkanlarından mahallelerinde sandığa gitmeyenleri ikna etmelerini de isteyen Yıldırım, söz konusu olanın İstanbul'un, herkesin ortak geleceği olduğunu kaydetti.

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