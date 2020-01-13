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Haber Giriş: 13.01.2020 - 15:39,Son Güncelleme:/

Tezene ne demek? Tezene nedir? Tezene TDK kelime anlamı

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Tezene ne demek? Tezene nedir? Tezene TDK kelime anlamı

Günümüz müzik endüstrisi ve halk arasında kullanılan kelimelerden birisi tezenedir. Belki de pek çok insanın hayatında ilk defa duyduğu tezene kelimesi, yapısı itibari ile birden çok anlam içerebilmekte. Bu anlamlar doğrultusunda kullanılabilmektedir. Bu yazımızda Türk Dil Kurumuna göre tezene ne demek ve tezene nedir bunları sizler için derledik.

Tezene kelimesinin Türkçeye Farsça dilinden kazandırıldığı bilinmektedir. Farsçada ki tāziyāne kelimesinden gelmiş ve zaman içerisinde Türkçede tezene olarak kullanılmaya başlanılmıştır.

Tezene Ne Demek?

Türk Dil Kurumunun sözlük ve sitesinde yer alan bilgiye göre tezene çalgıç, mızrap anlamı taşımaktadır. İngilizceden çevrilen pena kelimesi ile de kullanılmaktadır. Fakat bu kullanım yanlış çağrışımlara neden olmaktadır.

Tezene, penadan farklı olarak kiraz ağacı kabuğundan yapılmakta ve bağlama veya saz çalmakta kullanılan mızraplar için kullanılmaktadır. Bunun haricinde halk arasında mızrap ve çalgıç dışında farklı bir anlamda daha kullanılmaktadır.

Tezene Nedir?

Tezene, kiraz ağacı kabuğundan yapılan, bağlama ve saz gibi çalgıların çalınmasında kullanılan bir mızrap olarak bilinmektedir. Fakat Türk Dil Kurumu tezeneye sadece 'çalgıç, mızrap' anlamı vermiştir. Tüm bu anlamların yanı sıra tezene halk arasında ve halk müziği alanında farklı bir anlamda daha kullanılmaktadır. Buna göre bağlama ve saz çalarken yöreden yöreye göre değişen tellere vurma biçimine de tezene denilmektedir. Konya tezenesi bunun bir örneğidir. Bunun gibi farklı vuruş biçim ve şekilleri de halk müziği lugatında tezene olarak adlandırılmaktadır.

 

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