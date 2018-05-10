'Teze' bisikletine kavuştu

Paylaşımı gören Ordu Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Mustafa Genç, öğretmen Salih Kul ile iletişime geçerek minik öğrenciye bisiklet alınması için çalışma başlattı. Alınan bisiklet, Taşlıgüney İlkokulu’na gönderilerek Fatma Zehra’ya teslim edildi.



Salih Kul, sosyal medya hesabından, minik Fatma’nın yeni bisikletiyle fotoğrafını da eklediği paylaşıma şu satırları yazdı: “Bu çocuk hiç böyle gülmemişti. Çok teşekkür ederim, Allah sizlerden razı olsun. Sizler gibi iyi insanlar olduğu sürece her zaman umut var.”