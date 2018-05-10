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    'Teze' bisikletine kavuştu

    AA
    10.05.2018 - 22:10 | Son Güncelleme:

    ERZURUM’un Palandöken ilçesindeki Taşlıgüney İlkokulu Öğretmeni Salih Kul, sosyal medya hesabı Twitter’dan, “Arkadaşında bisiklet görünce ağlayan ve ‘Ağlama kızım bak onunki eski’ dediğim ve onun bana, ‘Öğretmenim ben teze (yeni) bisiklet istiyrem. Kazağımın renginden olsun’ diyen 7 yaşındaki yetim öğrencim Zehra’ya bir bisiklet” paylaşımı yaptı.

    Paylaşımı gören Ordu Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Mustafa Genç, öğretmen Salih Kul ile iletişime geçerek minik öğrenciye bisiklet alınması için çalışma başlattı. Alınan bisiklet, Taşlıgüney İlkokulu’na gönderilerek Fatma Zehra’ya teslim edildi.

    Salih Kul, sosyal medya hesabından, minik Fatma’nın yeni bisikletiyle fotoğrafını da eklediği paylaşıma şu satırları yazdı: “Bu çocuk hiç böyle gülmemişti. Çok teşekkür ederim, Allah sizlerden razı olsun. Sizler gibi iyi insanlar olduğu sürece her zaman umut var.” 

    Etiketler: Erzurum , gazetehaberleri , gündem
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