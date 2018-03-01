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    Teyzenin hediyesi suç delili sayıldı

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    01.03.2018 - 10:00 | Son Güncelleme:

    Halkevi üyelerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Avukat Deniz Özbilgin’in evinde yapılan aramada teyzesinin Rusya'dan kendisine hediye getirdiği rozete suç delili olarak el konulduğu ortaya çıktı.

    Özbilgin’e savcılık sorgusunda eski Sovyetler Birliği Komünist Partisinin rozet soruldu. Özbilgin söz konusu rozetin teyzesi tarafından Rusya’dan getirilen bir hediye olduğunu belirtti. Özbilgin, savcılık sorgusunun ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    BAKANLIK DA SÖYLÜYOR

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada şehir dışında olduğu için Özbilgin hakkında gözaltı işlemi yapılmadı ancak evi arandı. Diğer şüphelilerin Emniyetteki sorguları devam ederken, Özbilgin önceki gün savcıya ifade verdi.

    Özbilgin ifadesinde THKP/C ve Devrimci Yol örgütlerinin şuan faal olmayan örgütler olduğunu belirterek, “İçişleri Bakanlığı kayıtları bu yöndedir. Faal olmayan, komuta kademesi belli olmayan bir örgüte üye olmayacağım aşikardır. Bu örgütlerin propagandası dahil yapmam elverişsizlik sebebiyle mümkün değildir” dedi.

    MADEM TERÖR ŞÜPHELİSİYSEM...

    Özbilgin, “Benim terör şüphelisi olduğum iddiasına rağmen ikametime gelen polis memurlarında çelik yelek ve gerekli silah teçhizatı olmadığını öğrendim. Benim ikametimde silah veya buna benzer materyallerin olmadığını bu görevliler de biliyordu. Polislerin bu şekilde önlemsiz gelmeleri iş güvenliği mevzuatına da aykırıdır” görüşünü savundu.

    Teyzenin hediyesi suç delili sayıldı

    ROZET SORGUSU

    Özbilgin’e sorgusunda evinde yapılan aramada, “kırmızı yıldız üzerinde orak çekiç bulunan rozet” soruldu. Özbilgin, “Avukat olan teyzemin, sosyalist dünya görüşüm sebebiyle Rusya’dan aldığı Sovyetler Birliği Komünist Partisinin rozetidir. Rozetin alındığı kutu içerisinde buna benzer bir çok rozet vardır. Ancak sade bu seçilip konulmuştur” dedi.

    CEPHE DERKEN…

    Özbilgin, ikametinde bulunan ve el konulan “Mahir Çayan Toplu Yazılar” isimli kitabında “Ekler Durum Değerlendirilmesi Taslağı” başlıklı bölümde geçen “Cephe” kavramından ne kastedildiği şeklindeki soruya da “Bu kitap, ilgili döneme ve oradaki yaşananlara ait bir kitaptır. 60’ların sonunda başlayıp 70’li yıllara kadar yazılan makaleler bütünündür. O döneme göre antiemparyalist koşullara göre değerlendirilmesi göre kitaptır” yanıtı verdi.

    YILDIZ VE YUMRUK NEDİR

    Özbilgin’e bir Halkın Devrimci Yolu isimli derginin kapağında yer alan “yıldız ve yumruk” işaretinin THKP/C’nin amblemi olup olmadığı yönündeki soruya da “Bu derginin amblemidir. Üzerindeki şahıs Mahir Çayan’dır. İkametimde bulunan diğer kitaplar da terör ile ilgili herhangi bir yazım ve anlatım yoktur. Mahir Çayan ve Ulaş Bardakçı’nın siyasi yazıları ve ülke politikasına dair görüşlerini içeren kitap ve dergilerini okuyorum” dedi.

    Etiketler: Halkevi , teyze , Hediye , Deniz Özbilgin , RUSYA , rozet , son dakika
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