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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
01.10.2018 - 19:28, Son Güncelleme:

Bir ili karıştırmıştı teyakkuza geçildi

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Bir ili karıştırmıştı teyakkuza geçildi

Tokat'ın merkeze bağlı Batmantaş köyünde, "dev yılan" görüldüğü söylentileri bazı köylüleri tedirgin ederken Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bölgeye fotokapan kurulduğu ancak yılana ait bir ize rastlanmadığı belirtildi.

Köy sakinlerinden Sezai Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinde son günlerde "dev yılanın" görüldüğü söylentilerinin dolaştığını belirtti.
Köyde mayıs ayında bir vatandaşın oldukça büyük bir yılan gördüğünü aktaran Uçak, kendilerinin ise bu yılana rastlamadığını vurguladı.

"Biz görmedik. Bizden çok buraya gelip giden yok." diyen Uçak, şunları dile getirdi:

"Ahırımız var, her gün 2 veya 3 kez geliyorum. Ben görmedim. Bizim gelinin babası Necmi amca var. Hayvanını güderken görmüş. 'Bana kafasını kaldırdı müdahale yapamadım' dedi. 'Korktum' diyor. 'Biraz bekledim. Gittikten sonra gittim' diyor. Necmi amca biraz korkmuş rahatsızlandı."

"DEMLİK KADAR KAFASI VAR"

Bir kişinin de yonca biçerken yılanı gördüğünü iddia ettiğini belirten Uçak, "Kemal arkadaşımızı eve bırakıp dönerken servisteki arkadaşlar görmüş. 'Demlik kadar kafası vardı' diyor. Görülen olay bu. Bu zamana kadar böyle bir yılan görmedik. Öyle bir yılan olsa bile yaşayamaz burada. Öyle bir yılan bir koyunu rahat yer. Böyle bir durum yok. Bizim buralarda öyle bir yılan yok." diye konuştu

Kemal Kaya da arkadaşının yılanı gördüğünü söylediğini, söylentilerin bazı köylüleri tedirgin ettiğini belirtti.

Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri ise bölgeye fotokapan kurduklarını ancak yılana ait bir ize rastlanmadığını belirttiler. 

Bir ili karıştıran yılan efsanesi 4 metre uzunluğunda bacak kalınlığında
Bir ili karıştıran yılan efsanesi! '4 metre uzunluğunda bacak kalınlığında'
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