‘Teyakkuz halindeyiz’
İSTANBUL İl Başkanlığı binasında partililerle bayramlaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlere kadar teyakkuz halinde olacaklarını belirterek, “18 gün sonra inşallah teşkilatımızın, millet ittifakının adayı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun seçim sonuçlarını mutlulukla göreceğiz” dedi.
Akşener şöyle konuştu: “İstanbul seçimini Sayın İmamoğlu alacak. Türk milletinin bir özelliği var. O da haksızlığa karşı tavır koymak. Milletimizin bu refleksini en iyi bilmesi gereken kişi de Sayın Erdoğan’dır. Çünkü kendisine muhtar olamaz denildiğinde milletimiz başbakan yaptı, partisini iktidara getirdi, cumhurbaşkanı ve başkan seçti.”
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