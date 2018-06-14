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    Tevhid dergisi basıldı 4 gözaltı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    14.06.2018 - 01:22 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, ‘Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk grubuyla bağlantılı 4 kişi, grubun yayın organı ‘Tevhid’ dergisine yapılan operasyonda yakalandı.

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, Suriye’deki çatışma bölgeleriyle bağlantılı bir gruba bağlı kişilerin kullandığı Bağcılar’daki illegal mescitte E.Y. ve Ö.Y.’nin hocalık yaptıklarını belirledi. E.Y. ve Ö.Y.’nin, Halis Bayancuk grubunun yayın organı olduğu belirtilen Tevhid dergisinde oldukları yönünde bilgi alınması üzerine ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla arama kararı alındı ve dergiye geçtiğimiz pazartesi günü operasyon düzenlendi. E.Y., Ö.Y., C.Y. ve M.Ç. gözaltına alındı.

    Etiketler: tevhid dergisi , Ebu Hanzala , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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