Tevhid dergisi basıldı 4 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, Suriye’deki çatışma bölgeleriyle bağlantılı bir gruba bağlı kişilerin kullandığı Bağcılar’daki illegal mescitte E.Y. ve Ö.Y.’nin hocalık yaptıklarını belirledi. E.Y. ve Ö.Y.’nin, Halis Bayancuk grubunun yayın organı olduğu belirtilen Tevhid dergisinde oldukları yönünde bilgi alınması üzerine ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla arama kararı alındı ve dergiye geçtiğimiz pazartesi günü operasyon düzenlendi. E.Y., Ö.Y., C.Y. ve M.Ç. gözaltına alındı.



