Tevekkül ne demek? Tevekkül nedir? Tevekkül TDK kelime anlamı

Tevekkül özellikle İslam dininde kişilerin kaderlerine ve kısmetlerine olan inancın bir sonucu olarak açıklanır. Tevekkül etmek genellikle İslam dininde Allah'a kayıtsız ve şartsız olarak inanmak anlamına gelir. Kısaca kişinin kaderine, bahtına ve Allah'tan gelen her sonuca razı olması ve boyun eğmesi anlamında kullanılır.

Tevekkül Ne Demek?

Tevekkül sözlük anlamı olarak güvenmek, işi ve sonucu başkasına devretmek anlamında kullanılır. Özellikle TDK tarafından yapılan açıklamada sözlük anlamı bu kelimenin "güvenmek ve inanmak" olarak geçmektedir. Diğer anlam olarak ise yapılacak bir iş kalmadıktan sonra olayların akışını Allah'a havale etmek olarak açıklanır. Tevekkül kelimesi daha çok Kuran'da ve dini içeriklerde geçen bir terimdir. Bu nedenle genellikle dini açıklamalar esnasında tevekkül kelimesi daha çok kullanılır.

Tevekkül Nedir?

Tevekkül kelimesi sözlük anlamında terim olarak kullanılır. Genellikle yardımcı bir fiil ile beraber kullanılmaktadır.

Örneğin; tevekkül etmek gibi.

Tevekkül etmek demek kişinin bir olay sonrasında güvenini kaybetmeden Allah'ın verdiği kadere razı olmak anlamına gelir. Aslında kelimenin genel içeriğine bakıldığında kelime hem sabretmeyi hem güvenmeyi hem de kadere razı olmayı anlatıyor. Genel açıdan tevekkül kelimesi ise birine güvenmek ve birine inancı korumak anlamında kullanılıyor. Bu kelimenin dini açılımı ise Allah'a güvenmek ve ona karşı inancı korumak olarak açıklanıyor. Tevekkül kelimesi Arapça kökenli bir kelime olarak dilimize yerleşmiştir. Bu sebeple de en çok dini açıklamalarda kullanılmaktadır.