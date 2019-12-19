Tevazu ne demek? Tevazu nedir? Tevazu TDK sözlük anlamı

Alçakgönüllülük anlamına gelen tevazu kelimesi yüzyıllardan bu yana kullanılan bir kelimedir. Alçakgönüllülük sizi diğerlerinden daha iyi veya daha yüksek olduğunu görmediğinizde ortaya çıkar. Tevazu nedir? diye soranların nasıl tevazu sahibi olunacağını da bilmesi gerekir.



Alçakgönüllüler Ön Yargısız Olmaz



Alçakgönüllülük, ön yargısız olmadan, kendi seviyesindeki herkesle başa çıkabilir. Alçakgönüllülük terimi; yanıldığını kabul etmek ve tüm cevaplara sahip olmadığını kabul etmenin bir başka versiyonudur. Sizin üstünüzde ve altınızda olanlara ayın kişiymiş gibi davranmak bir alçakgönüllülük örneği olabilir.



Statülerin Bir Önemi Yok



Hayatta çoğu zaman bir konuma yerleştirildik veya belirli yeteneklerimiz doğrultusunda başkalarından daha üstün olduğumuzu düşündük. İşte bunun adı kibirdir ve çoğu zaman alçakgönüllü olmak kibirli olmanın zıttı olarak kabul edilebilir.