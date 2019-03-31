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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
31.03.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Teşvikiye'de yangın paniği

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Teşvikiye'de yangın paniği

İstanbul’un ünlü semti Teşvikiye’de çıkan yangın paniğe neden oldu. Bodrum kattan çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.

Şişli, Teşvikiye Mahallesi, Hüsrev Gerede Caddesi meydana gelen yangın iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 10.30 sıralarında cadde üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Teşvikiyede yangın paniği

Yangın nedeniyle apartmanı duman kaplarken olay yerine kısa sürede Beyoğlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler geldi. 


Teşvikiyede yangın paniği

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Üst katlarda mahsur kalan 8 vatandaş ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.


Teşvikiyede yangın paniği

Paniğe neden olan yangında yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. Duman nedeniyle mahsur kalanların itfaiye tarafından kurtarıldığını belirten apartman sakini, ’’Bodrum katından duman geliyordu. Geç fark ettik. 


Teşvikiyede yangın paniği

Daha sonra itfaiyeye haber verdik. Sağ olsunlar hemen gelip müdahale ettiler. Duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar vardı, onları tahliye ettiler. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz, boş bir daireydi, kalan yoktu. Sebebi itfaiyenin raporundan sonra belli olacak’’ ifadelerini kullandı.


Teşvikiyede yangın paniği

Apartmanda çıkan yangın nedeniyle paniğe kapılan vatandaşları ise yine itfaiye ekipleri sakinleştirdi. Beyoğlu İtfaiye Amirliğinde görevli bir amir, yangın sırasında soğukkanlı kalmanın gerektiğini belirterek vatandaşlardan sakin kalmalarını istedi. 


Teşvikiyede yangın paniği

İtfaiyenin en kısa süre içerisinde gelerek yangına müdahale edeceğini kaydeden görevli amir, yangın eğitiminin önemine dikkat çekerek vatandaşları itfaiye istasyonlarına davet etti.


Teşvikiyede yangın paniği

 

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