Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Teşvikiye Camii'ndeki yangınla ilgili açıklama

    Teşvikiye Camii'ndeki yangınla ilgili açıklama

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    16.04.2018 - 19:01 | Son Güncelleme:

    Teşvikiye Camii’nde dün çıkan yangının minarenin altında bulunan, imam odası ve teknik oda olarak kullanılan kısımda başladığı belirlendi.

    Nişantaşı Mahallesi Teşvikiye Caddesi’nde bulunan ve bir süredir restorasyon çalışmalarının sürdüğü Teşvikiye Camisi’nde önceki gün yangın çıktı. İbadete kapatılan caminin minare kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

    Yangının söndürülmesinin ardından yetkililer tarihi camide inceleme yaptı. Ekipler, caminin minaresinin altında bulunan, imam odası ve teknik oda olarak kullanılan kısımdan alevlerin yükseldiği belirledi. Yangın sonrası cami minaresi baca görevi görerek dumanı dışarı attı.

    Teşvikiye Camiindeki yangınla ilgili açıklama

    TARİHİ ESERLER ZARAR GÖRMEDİ

    Yangın sonrası alevler imam odasının dışına çıkmadan söndürüldü. Cami yetkilileri yaptığı açıklamada “Minarenin altında imam odası var. Teknik cihazların panoları da orada bulunuyor. Hoparlör ve aydınlatma sistemlerini cihazları var. Burada yangın çıktı. Alevler yukarı doğru çıktı. Minarenin üstünden duman dışarı çıktı. Caminin içerisine çok az duman girdi. İçeride hiçbir şey zarar görmedi. Yerlerde tarihi halı yoktu. Sadece biraz duman izi kaldı. Tarihi eserler sağlam. Yangında bir tek teknik cihazlar yandı” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri