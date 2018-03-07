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    Teşvik Torba’sında son dakika 'kırmızı pasaport' sürprizi

    ANKARA
    07.03.2018 - 19:48 | Son Güncelleme:

    MECLİS Genel Kurulu’nda görüşülen Teşvik Torbası’ndan son dakika “kırmızı pasaport” sürprizi çıktı.

    AK Partililerin verdiği önergeyle torba tasarısının 1. maddesinde yapılan değişiklikle, eski bakan ve milletvekillerine de diplomatik pasaport verilmesi sağlandı. Pasaport Yasası’nın “Diplomatik pasaportlar” başlıklı 13. maddesinde değişiklik yapan önergeyle, diplomatik pasaport verilecekler arasında yer alan “dışişleri eski bakanlarına” ifadesi, “eski bakanlara, TBMM eski üyelerine” şeklinde değiştirildi.

    Önergenin gerekçesinde de, “Eski bakanlara ve TBMM eski üyelerine görevde bulundukları sırada verilen diplomatik pasaportların, görevlerinin sona ermesi halinde de geçerliliğinin devam ettirilmesi sağlanmaktadır” denildi.

    Etiketler: kırmızı pasaport , Teşvik Torbası , TBMM , gündem
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