AB’ye çağrı: Teşvik edici olun

ADALET Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla 5. REG Toplantısı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda yapıldı. Ortak bildiride, “30 Kasım 2018’de Brüksel’de yapılan Sığınmacı Mali İmkânı Yönlendirme Komitesi toplantısı ile 3 milyar Avro tutarındaki ikinci dilimin sektörlere dağılımı konusunda AB tarafı ile ön mutabakat sağlandı. İkinci dilimin en kısa zamanda hızlı bir şekilde harcanmaya başlanmasını bekliyoruz” denildi.

Bildiride özetle şu ifadeler yer aldı: “Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerinin bir an evvel başlaması hem Avrupa Birliği hem de Türkiye’nin yararına olacaktır. Katılım müzakere sürecimiz her ne kadar siyasi olarak engellense de Türkiye, AB standartlarına uyum için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Mali yardımlar AB’ye uyum sürecimizde önemli bir enstrüman olmaya devam etmişti. Önümüzdeki süreçte, AB’nin çabalarımızı teşvik edici şekilde siyasi, mali ve teknik desteğini artırmasını bekliyoruz.”

BAKAN GÜL: BELGE OCAKTA

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni ocak ayında açıklamayı hedefliyoruz. Gündemimizde 23. ve 24. fasıllar, yani ‘Yargı ve Temel Haklar Faslı’ ile ‘Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslı’ kapsamındaki konular ağırlıklı olarak yer tutmaktadır. Siyasi nedenlerle kesintiye uğrayan, müzakere sürecinin kalbinde yer alan 23. ve 24. fasıllardaki ilerleme arzumuz gayet açık ve nettir.

TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ ÜLKE

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz sadece göçle değil, aynı zamanda terörde, aynı zamanda uyuşturucuda Avrupa açısından önleyici bir ülkeyiz. Avrupa açısından Türkiye, bu konuda vazgeçilmez bir ülkedir. Eğer gönüllü insani yardım programı düzensiz göç yapılan ülkelerden gerçekleştirilmez ve eşit, adil bir paylaşım ortaya konulmazsa bugün Avrupa’da yaşanan hükümet krizleri, diğer birtakım kaoslar, kaotik yollar önümüzdeki günlerde artarak devam eder. İngiltere ve Almanya şu anda özellikle PKK konusunda bizimle hemen hemen belirgin bir çizgiye yaklaşma eğiliminde.

TAM SAHA MARKAJA DEVAM

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Geçen yıl aralık ayı itibariyle Türkiye-AB ilişkilerindeki iklim ile bugünkü iklim aynı noktada değil, ilişkiler değişebiliyor. Dünyada yeni ticaret düzenine dayalı ticari işbirlikleri konusunda çok daha farklı bir döneme giriyoruz. Türkiye, genç nüfusu ve yetişmiş insan gücü özelinde, AB için daha geniş fırsat yelpazesi ortaya koyuyor. Gümrük Birliği, geçtiğimiz yıla göre Türkiye-AB ilişkileri açısından çok daha ümit vaat eden müzakere sürecini ortaya koyuyor. Bu noktadaki taleplerimizi karşılıklı kazan kazan çerçevesi içinde 28 Şubat’taki toplantıda çok daha güçlü dile getireceğiz. Türkiye, çeyrek asırdır AB ilişkilerine çok büyük katkı yaptı. Bunun altını daha güçlü çizmeye devam edeceğiz. Biz tam saha markaja, prese devam edeceğiz.

VİZESİZ SEYAHATİ HAK EDİYORUZ

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Vatandaşlarımız Avrupa’ya vizesiz seyahati hak ediyor. Haksız uygulamanın kaldırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

(Kaşıkçı cinayeti) Bizim beklentimiz esasen, Suudi Arabistan’ın gerçekten bizimle çok iyi bir şekilde işbirliği yapması, bu cinayetin aydınlatılması, sorumluların ortaya çıkarılması. Tüm bu tıkanma sürecinde tabii uluslararası kamuoyunda da uluslararası bir soruşturma yapılması konusunda talepler gelmeye başladı.

Sadece ülkelerden, mevkidaşlarımızdan ya da devlet başkanlarından değil, Birleşmiş Milletler’in (BM) kendi içinde de talepler gelmeye başladı.