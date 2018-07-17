Testis kanseri nedir? Testis kanseri belirtileri
Testis kanseri açısından 15-35 yaş aralığının en riskli dönem olduğuna işaret eden uzmanlar, testis kanserinde temel belirtinin, testiste ele gelen ağrısız kitle olduğunu söylüyor. Peki, testis kanseri nedir? Testis kanserinde diğer belirtileri neler?
Yüksek oranda başarıyla tedavi edilebilen testis kanserine, özellikle inmemiş testis öyküsü bulunanlarda daha sık rastlanıyor. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında testis kanseri hakkında merak edilen detaylar...
Tanımı: Testislerde ağrısız kitle olarak karşılanan ve testisleri oluşturan hücrelerin bir veya daha fazla çeşidinde kontrolsüz çoğalmasıyla oluşan çoğunlukla genç erkeklerde gelişen bir tümör çeşididir. Erkek kanserlerinin %1 ini oluşturur.
Şikayetleri: Testislerde gelişen ağrısız büyüme
Bulguları: Zamanla boyutu artan ağrısız testislerde şişlik. İki testis arasında boyut farklılığı
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Mutlak Skrotal Dobler USG, kan tahlili( Beta HCg ,LHD,AFP). Evrelemede ve/veya gereklilik halinde toraks ve tüm batın CT, MR, Pet CT.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: İlk tedavi inguinal orşiektomidir.Patolojik tanının ardından kemoterapi ,kemoterapi (+)radyoterapi ve/veya retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu gerekebilir.
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Özellikle genç erkelerde (15-35) görülmesi nedeniyle tanı açısından sonraki tedaviler kısırlığa sebep olabileceğinden ameliyat öncesi sperm dondurma unutulmamalıdır. Tedavi sonrası tekrar konusunda ve takiplerde dikkatli olunmalı. Tümörün agresif seyirli olabileceği unutulmamalıdır.
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