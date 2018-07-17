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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.07.2018 - 17:25, Son Güncelleme:

Testis kanseri nedir? Testis kanseri belirtileri

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Testis kanseri nedir? Testis kanseri belirtileri

Testis kanseri açısından 15-35 yaş aralığının en riskli dönem olduğuna işaret eden uzmanlar, testis kanserinde temel belirtinin, testiste ele gelen ağrısız kitle olduğunu söylüyor. Peki, testis kanseri nedir? Testis kanserinde diğer belirtileri neler?

Yüksek oranda başarıyla tedavi edilebilen testis kanserine, özellikle inmemiş testis öyküsü bulunanlarda daha sık rastlanıyor. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında testis kanseri hakkında merak edilen detaylar...

Tanımı: Testislerde ağrısız kitle olarak karşılanan ve testisleri oluşturan hücrelerin bir veya daha fazla çeşidinde kontrolsüz çoğalmasıyla oluşan çoğunlukla genç erkeklerde gelişen bir tümör çeşididir. Erkek kanserlerinin %1 ini oluşturur.

Şikayetleri: Testislerde gelişen ağrısız büyüme          

Bulguları: Zamanla boyutu artan ağrısız testislerde şişlik. İki testis arasında boyut farklılığı

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Mutlak Skrotal Dobler USG, kan tahlili( Beta HCg ,LHD,AFP). Evrelemede ve/veya gereklilik halinde toraks ve tüm batın CT, MR, Pet CT.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: İlk tedavi inguinal orşiektomidir.Patolojik tanının ardından kemoterapi ,kemoterapi (+)radyoterapi  ve/veya retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu gerekebilir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Özellikle genç erkelerde (15-35) görülmesi nedeniyle tanı açısından sonraki tedaviler kısırlığa sebep olabileceğinden ameliyat öncesi sperm dondurma unutulmamalıdır. Tedavi sonrası tekrar konusunda ve takiplerde dikkatli olunmalı. Tümörün agresif seyirli olabileceği unutulmamalıdır.

 

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