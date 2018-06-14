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    'Tespit edildiği anda belgeleri iptal edilecek'

    AA
    14.06.2018 - 11:04 | Son Güncelleme:

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, turizm yolcu taşımacılığı belgesiyle UBER işi yapanların tespit edildiği anda belgelerinin iptal edileceğini söyledi.

    Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İBB Başkanı Uysal, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) UBER konusunda almış olduğu karara ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

    Alınan yeni kararla turizmcilerin rahatlayacağını belirten Uysal, İBB'nin verdiği turizm yolcu taşımacılığı belgesinin, amacı dışında kullanılmasına sınırlandırma getirildiğinin altını çizdi.

    Turizm yolcusu taşıyan firmaların, 7 kişiden az kişi taşımaları ve listeyi ilgili birimlere bildirmeleri yönünde karar alındığını hatırlatan Uysal, şunları kaydetti:
    "Bu konuda turizmciler haklı olarak sitemde bulundular. Böyle olunca 7 yolcu sınırlandırmasını ortadan kaldırdık. Yine 12 saat öncesinde bildirme ile ilgili kararı kaldırdık. Dolayısıyla bu son aldığımız karar, UBER'e yeşil ışık yakıldı gibi algılanmasın. Her halükarda turizm yolcu taşımacılığı belgesiyle UBER işi yapanlar tespit edildiği anda belgeleri iptal edilecek."

    İstanbul'un turist olarak en yoğun zamanını yaşadığını ve turizmcilerin yaşamış olduğu sıkıntıyı giderme adına, sayı ve saat sınırlandırmasında düzenlemeye gittiklerini kaydeden Uysal, "Turizm yolcu taşımacılığı belgesiyle UBER ve korsan taşımacılık yapılamaz. Bu tür işlere müsaade edilmeyecek. Herkes aldığı belgeye göre hareket edecek. Başka bir şey yapamayacak." ifadelerini kullandı.

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    Etiketler: Mevlüt Uysal , son dakika , haberler
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