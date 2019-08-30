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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
30.08.2019 - 23:14, Son Güncelleme:

Teslim olmayan katil zanlısı intihar etti

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Teslim olmayan katil zanlısı intihar etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde lastikçiye yapılan silahlı saldırıda 14 yaşındaki Hakan Altuğ Yeşil'i öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan firari şüphelilerden Muhammet Y., polisin baskınında teslim olmayarak intihar etti. Teslim olan diğer şüpheli Mehmet Ş. ise gözaltına alındı.

Geçen 24 Ağustos günü yüzleri maskeli iki kişi, Gözlükule Mahallesi'ndeki lastikçinin önünde durup, işyerine ellerindeki tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda, Hakan Altuğ Yeşil ölürken, 3 kişi de yaralandı.

Olayın ardından kaçan iki şüpheliyi yakalamak için Tarsus Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Soruşturma sonucunda katil zanlılarının Muhammet Y. ve Mehmet Ş. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin saklanabileceği adresleri belirledi.

Şüphelilerin, Bolatlı Mahallesi'nde bir bağ evinde sakladığını saptayan ekipler, baskın için harekete geçti. Şüphelilerin saklandığı evi saran polisler, teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Teslim olmayan katil zanlısı intihar etti

TESLİM OLMAK YERİNE İNTİHAR ETTİ

Şüphelilerden Mehmet Ş., polisin çağrısına uyup, teslim olduğu sırada evden bir el silah sesi duyuldu. Bir süre sonra eve giren polisler, katil zanlısı Muhammet Y.'nin tabancayla kalbine ateş ederek intihar ettiğini belirledi.

Baskın yerinde hazırda bulunan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Muhammet Y.'nin öldüğü anlaşıldı. Muhammet Y.'nin cesedi, polisin ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan teslim olan katil zanlısı Mehmet Ş. ve evin sahibi olduğu öne sürülen iki kişi, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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