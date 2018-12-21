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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çetin AYDIN - Eyüp SERBEST/ İSTANBUL
21.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Teslim oldu

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Teslim oldu

Ulus’ta yaşadığı dairede ‘çok gürültü yaptığı’ gerekçesiyle kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapcı’yı öldürüp kayıplara karışan fitness eğitmeni İbrahim Yener teslim oldu. Suç aleti bıçağın da yanında olduğu öğrenildi.

Nefise Dolapcı, görevli olduğu Ulus’taki apartmandakilerin sesten rahatsız olması üzerine birinci katta oturan fitness eğitmeni İbrahim Yener’i (29) uyardı. Yener bağırıp çağırdı. Dolapcı ise dairesine döndü. Ancak Yener birkaç dakika sonra çağrı zilini kullanarak Dolapcı’yı eve çağırdı. Gelir gelmez de kafasına şişeyle vurdu. Dolapcı yere yığılınca mutfaktan aldığı bıçağı boğazına saplayarak öldürdü. Kayıplara karışan Yener’in kullandığı lüks otomobil Kumburgaz’da terk edilmiş olarak bulundu.

SUÇ KAYDI ÇIKTI

Emniyette yaralama ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kaydı bulunan Yener, Etiler’deki bir fitness salonunun ortaklarındandı. Basketbol oynamış, daha sonra da fitness antrenörlüğü yapmaya başlamıştı. Anne ve babası yıllar önce boşanmıştı. Katil Yener’in annesi, eşinden boşanan ablası ve yeğenine de maddi destekte bulunduğu öğrenildi. Birkaç yıl önce de ailesinin göç ettiği Sırbistan’ın vatandaşlığına geçti. Arkadaşlarına göre bunu askere gitmemek için yapmıştı. Çevresinde sakin, kavgadan uzak duran biri olarak biliniyordu. Ancak cinayetten sonra otomobilini alarak kayıplara karıştığı B.S. ile tanıştıktan sonra lüks hayata merak salmıştı. Polisin tahminlerine göre, Yener Sırbistan pasaportu taşıdığı için Edirne’ye doğru gitmeyi denedi. Ancak yol kontrolleri yüzünden bu fikrinden vazgeçerek saklanmayı seçti. İddiaya göre Yener dün sabah yakınlarından birini aradı. Polis de yakınlarıyla irtibattaydı. Yakınlarının teslim olmaya ikna ettiği İbrahim Yener, dün akşam saatlerinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek cinayeti işlediği bıçakla birlikte teslim oldu.

Polis, İbrahim Yener’in cinayet sonrası yanına gittiği kız arkadaşı B.S. ile kız kardeşi F.Y.’yi gözaltına alıp ifadeden sonra serbest bıraktı.

Teslim oldu

GERİYE BU SÖZÜ KALDI: ‘BENDEN MUTLUSU YOK’

NEFİSE Dolapcı, Ulus’taki bir apartmanda kapıcı olarak çalışıyordu. Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şoför olarak çalışan 35 yıllık eşi Murat Dolapcı’yla birlikte iki kızlarını okutmak için varlarını yoklarını ortaya koyuyorlardı. Marmara Üniversitesi’nde okuyan büyük kızları Nihal üniversiteyi çok iyi dereceyle bitirip kimya mühendisi oldu. Bir yıl Macaristan’da eğitim aldı. Ülkeye döndüğünde ise hemen çalışmaya başladı. Küçük kızları Ceylan ise odyometri bölümünü okudu. Geçen yıl üniversiteyi birincilikle bitirdi. Nefise Dolapcı, onlarla gurur duyuyordu, “Artık benden mutlusu yok” diyordu komşularına. Nefise Dolapcı’nın cenazesi, dün eşiyle birlikte yerleşme hayalleri kurdukları Kastamonu, Azdavay’a bağlı Saray köyünde toprağa verildi.

Fitness hocası yakalandı
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