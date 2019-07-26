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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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VAN, (DHA)
26.07.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Teslim olan PKK'lıdan İHA ve SİHA itirafı

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Teslim olan PKK'lıdan İHA ve SİHA itirafı

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanlarında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, geçen salı günü PKK'lı 1 terörist Saray İlçesi Kapıköy Sınır Kapısı'a gelerek, teslim oldu.

PKK'lı ifadesinde, örgüte 2017 yılında katıldığını, katılım sürecinde kendilerine örgüt içerisindeki özgürlükten, adaletten söz edildiğini, Irak ve İran'da barınma imkanı tanınacağı vaatlerinde bulunulduğunu ancak bunların hiçbirinin doğru çıkmadığını söyledi. Gerçeğin böyle olmadığını, barınma alanlarının el yapımı veya mağaralardan oluştuğunu, temizlik ve yaşam malzemelerinden yoksun yaşadıklarını anlattı.

Terörist, PKK içerisinde kaçmak ve ailesine dönmek isteyen çok sayıda örgüt mensubu olduğunu ifade etti. İHA ve SİHA'ların yaşam koşullarını tamamen kısıtladığını, örgütün psikolojisini bozduğunu ve katılım arzusunu yok denecek kadar azalttığını belirtti.

Kamplarda bulundukları sürede kendilerine sürekli olarak Kürtlerin asıl dininin zerdüştlük olduğu, Allah'ın olmadığı ve İslam inancının terk edilmesi gerektiğinin anlatıldığını kaydeden PKK'lı, inancı olan ve namaz kılanlarla dalga geçildiğini, namazlarının bozulması için tokatlandıklarını, karşı çıkanların ise ajan ilan edildiğini söyledi.

Teslim olan PKK'lı, terör örgütünün sözde komutanlarının, kadın teröristlere sarkıntılık ettiklerini de ifade ederek, bu durumun terör örgütündeki kadınların kaçınılmaz sonu olduğunu belirtip, yeni katılan genç kadınların da kısa sürede bu durumlara maruz kaldığını, çaresizce boyun eğdiklerini söyledi. Bu ilişkilerden kurtulmak isteyen kadın teröristlerin genelde tek başlarına kaçamadıklarını, yakalandıklarında da ajanlıkla suçlanarak, infaz edildiklerini söyledi.

Kadın teröristlerin tehditlere maruz kaldıklarını, ailelerinin yanlarına gitmeye korktuklarını, intihar etmek ya da infaz edilmek ile karşı karşıya kaldıklarını anlatan PKK'lı, pişman olduğunu söyledi.

 

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