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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
22.01.2019 - 19:27, Son Güncelleme:

Teslim olan PKK'lı terörist, örgütün gerçek yüzünü anlattı

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Teslim olan PKK'lı terörist, örgütün gerçek yüzünü anlattı

PKK terör örgütünden kaçarak teslim olan 'Hogir' kod adlı terörist ifadesinde, örgütün sözde yöneticisini başka bir teröristle uygunsuz halde yakalayan 'Cihan' kod adlı teröristin kurşunlanarak infaz edildiğini söyledi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; 'Hogir' kod adlı terörist ifadesinde, 14- 15 yaşlarındayken çocukluk arkadaşı 'Cihan' kod adlı teröristle örgüte katıldıklarını, aynı kampta eğitim aldıklarını söyledi.

Terörist, arkadaşı 'Cihan' kod adlı teröristin örgütün elebaşlarına hizmette kullanıldığını, grubun sözde yöneticisinin barınağına yemek götürmek amacıyla girdiğinde, onu başka bir teröristle uygunsuz halde yakaladığını söyledi.

'Hogir', bu durumdan kimseye bahsetmemesi yönünde ciddi baskı yapılan arkadaşının, 'ajan' olmakla suçlandığını ve örgüt mensupları tarafından dövüldüğünü, çeşitli işkencelere maruz kaldığını, sözde mahkemede infaz edilmesinin kararlaştırıldığını anlattı.

'Hogir', 'Cihan' kod adlı teröriste infazdan önce kendi mezarını kazdırdıklarını ve çocukluk arkadaşının gözleri önünde kurşuna dizildiğini söyledi.

Teslim olan PKKlı terörist, örgütün gerçek yüzünü anlattı

'Hogir', arkadaşının başına gelenlerin kendi başına da gelmesinden endişe duyarak teslim olduğunu belirtti.

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