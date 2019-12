Teslim olan PKK’lı anlattı: Annelerini görenler kaçmak istiyor

N.D. jandarma ekiplerinin ikna çabaları sonucunda geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine sığındı. Örgütte bulunduğu süre içerisinde yaşadıklarını aktaran N.D, Diyarbakır annelerinin oturma eyleminin örgütün sözde üst düzey yöneticilerinde büyük psikolojik baskı ve endişe yarattığını söyledi. N.D, terör örgütü mensuplarının kendi ailelerinin oturma eylemine katılıp katılmadığını takip ettiğini belirtti. N.D, “Ailesini orada gören çocuklar çok etkilendi. Annesini ve babasını televizyonda görüp de ağlayanlar oldu. Ailesinin o durumunu gören ve etkilenen çocuklar şimdi gelmek istiyor. Böyle çok kişi var. Birçok kişi örgütten kaçıp da eski yaşamlarına dönmek istiyor” dedi. N.D. ifadesinde şunları anlattı:

İKİ YILDIR KATILIM AZ



“İki yıldır örgüte katılım az. Birçoğu ölmekten korkuyor ve katılmak istemiyor. Çoğuna da oradaki yaşam tarzı uymuyor. Bakıyorsun sözde üst yönetim oturuyor ve ona hiçbir şey olmuyor. Çatışmaya giden milletin çocukları... Birçok kişinin ağzından şunu duydum. ‘Örgüt yukarıda oturuyor, çatışan, sürü gibi araziye savrulan ve ölen yine biziz’ diyorlar.

Çocukların beyinleri çok kötü yıkanıyor. Her şeyi unutur, ailesiyle irtibata geçmez sen istesen bile... ‘Al sana telefon, ailenle konuş’ desen bile artık konuşmaz. 15 yaşında ölen çocukları da gördüm. Orada sadece ölüm var.”