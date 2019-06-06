Teşkilata İstanbul talimatları
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta boyunca İstanbul’da 23 Haziran seçimleri için mesai yaptı.
AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantılara başkanlık yapan Erdoğan, İstanbul il, ilçe başkanları ve belediye başkanlarının görüş ve önerilerini aldı.
Seçmenin oy verme ve sandığa gitme kararındaki değişikliğin nedenlerini ilçe başkanlarına soran Erdoğan, “23 Haziran seçimlerinde 24 Haziran’dan daha fazla oy alınması için çalışın” talimatı verdi. Erdoğan’ın talimatı üzerine İstanbul teşkilatı, MYK üyeleri ve kendi çalışma ekibi Ramazan Bayramı tatilinde de İstanbul’da çalışmaya devam etti.
Toplantılarda Ramazan Bayramı’nın ardından İstanbul’da daha aktif çalışılması için yol haritası oluşturuldu. Buna göre, İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım ve İstanbul teşkilatı, bayramın ardından daha aktif sahada olacak. Belediye başkanları İstanbul’a çağırılacak ve hemşeri buluşmaları devam edecek. Eski bakanlar ve partinin duayen isimleri de sahada olacak. 24 Haziran 2018 ve 31 Mart 2019 seçimlerinden farklı bir anket çalışması yapılacak.
Seçmene sadece “Kime oy verdiniz, neden?” gibi sorular sorulmayacak. YSK’nın İstanbul kararı, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının alınması da sorular arasında yer alacak. Erdoğan’ın 16 Haziran itibari ile ilçe mitinglerine başlaması ve günde üç miting yapması da planlanıyor. Büyük İstanbul mitingi için de planlamalar sürüyor.
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