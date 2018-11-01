Teşkilata Cumhur uyarısı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teşkilatlarına gönderdiği genelgede sosyal medya üzerinden yapılan kışkırtmalara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, “Bazen şahsımın bazen de merhum başbuğumuzun fotoğrafını profil resmi yapıp veya açtıkları sahte hesaplar üzerinden içe dönük dedikodu çıkaran, şerefsizce nifak çıkaran kişilerin tespiti süratle yapılacaktır.
Resmi açıklamalar dışında internette dolaşan mesnetsiz haberlere kulak asılmayacak, içimizi karıştırmaya dayalı fitne ve fesat yayan çevrelere fırsat verilmeyecektir” uyarısında bulundu. Bahçeli genelgede şunları kaydetti:
KURU BİR ORTAKLIK DEĞİL
“Cumhur İttifakı Türkiye’nin istikbal umudunu dokusunda barındırmaktadır. Cumhur İttifakı siyasi pazarlık neticesinde ortaya çıkmış geçici heves, iş bitimi dağılacak kuru bir ortaklık değildir, asla da böyle görülmemelidir. Cumhur İttifakı bekamızı savunma iştiyakıyla dolmuş tarihi bir duruşun adı ve ahlakıdır.
CHP, HDP, İP AYNI HİZADA
Türkiye’nin rotasını kaosa çevirmek için elbirliği yapan melanet lobisi pusuda. CHP, HDP, İP aynı hizadadır.
İTTİFAKA SAYGILI OLUN
MHP uyarılarını samimiyet ve dürüstlükle seslendirmektedir. 24 Haziran seçimlerinde elde edilmiş kazanımların 31 Mart 2019’da zarar görmemesi için titizlikle hareket edeceğiz. Cumhur İttifakı’nın doğasına uygun hareket edilecek açıklama ve değerlendirmeler saygı içerisinde yapılacaktır.
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