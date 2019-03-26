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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
26.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Teşkilata çağrı: Çalışmalara hız verin

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Teşkilata çağrı: Çalışmalara hız verin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “MHP’nin bütün teşkilat mensuplarından, bütün dava arkadaşlarımdan, milletimin her güzel ve muhterem insanından ricam kalan süre içinde 7/24 çalışmalara hız vermeleri, milli beka ve parlak gelecek için daha fazla inisiyatif üstlenmeleridir” dedi.

Bahçeli, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti:

GEVŞEMEK YOK

“İnanmak başarmanın yarısıdır. Hiçbir kutlu hedefe sıkıntı çekmeden, yükü omuzlamadan, ter dökmeden, emek vermeden, dert etmeden ulaşılmamış, bundan sonra da ulaşılamayacaktır. Başarmanın sırrı hem çok istemek hem de inançla mücadele etmektir. Aziz Atatürk veciz bir sözünde aynen şöyle demişti: ‘Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.’ Ne kadar doğru değil mi? 31 Mart seçimlerine 7 günlük bir süre kaldı. 7 gün sonra milli irade sandıkta tecelli edecektir. 7 gün sonra Türkiye’nin ufuk çizgisi netleşecek, milli ümitler yükseldikçe yükselecektir. Tarihin şaşmaz hakikati bir kez daha cumhurun şahlanışını gösterecektir.
Özellikle MHP’nin bütün teşkilat mensuplarından, bütün dava arkadaşlarımdan, milletimin her güzel ve muhterem insanından ricam kalan süre içinde 7/24 çalışmalara hız vermeleri, milli beka ve parlak gelecek için daha fazla inisiyatif üstlenmeleridir. Gece gündüz cumhur için çırpınmalıyız, Türkiye’nin tarihsel hakları, milletimizin tertemiz umutları, şehirlerimizin bereket ve birliği için 7/24 gereğini yapmalıyız. Durmak yok, beklemek yok, gecikmek yok, gevşemek yok, geriye düşmek asla yok. İnandık, inşallah kazanacağız. Cumhur İttifakı’nın zaferi Türkiye’nin zaferi olacaktır. Cumhur İttifakı’nın yürüyüş ve yükselişi Türk milletinin huzurunu, mutluluğunu ve güvenliğini sağlam ve sarsılmaz esaslara bağlayacaktır.

GÜCÜMÜZE GÜÇ KATILIR

Kendimize inanırsak başkaları da bize inanır. Tarihimize inanırsak talihimiz açılır. Türkiye’ye inanırsak gücümüze güç katılır. Mukaddesatımızı rehber yaparsak, milletimizin ülkülerini ruhumuzda duyarsak tüm melanet emeller, tüm hain niyetler karşımızda tel tel dağılır. Gün Cumhur İttifakı’nda buluşma günüdür. Zaman Türk milletinin, zemin Türk vatanıdır. Allah cumhuru mahcup etmesin, milletimizi mağlup duruma düşürmesin.” 

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