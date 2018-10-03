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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turan YILMAZ - ANKARA
03.10.2018 - 01:42, Son Güncelleme:

Teşkilata aday uyarısı: Kimse ‘akrabam’ diye gelmesin

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Teşkilata aday uyarısı: Kimse ‘akrabam’ diye gelmesin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, belediye başkan adaylarına ilişkin önemli bir uyarıda bulunarak, “Halka tepeden bakacak, gurur, kibir abidesi insanları bize getirmeyin. ‘Bu benim akrabamdır, yakınımdır, bizim STK’dandır...’ Arkadaşlar yok. İşin ehli mi, değil mi? Ehliyeti, liyakati yoksa, olmaz öyle şey” dedi. FETÖ ve PKK’ya bulaşmamış, birikimiyle hizmete uygun herkese kapılarının açık olduğunu belirten Erdoğan dün partisinin grup toplantısında şu mesajları verdi:

TÜM SEÇİM ÇEVRELERİNDE ADAYIMIZ OLACAK

“Mahalli seçimlerde en isabetli adayları belirleyerek hedeflerimize ulaşmalıyız. Kimse ‘Bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur, bu benim buyumdur’ diye bize aday teklifiyle gelmesin. Ters yüz edilirse de kusura bakmasın. Burada ehliyet ve liyakat esastır. Öyle halkına tepeden bakacak, gurur, kibir abidesi insanları bize getirmeyin. Hem işini iyi bilecek hem çalışacak hem de bu davayı iyi hazmetmiş olanları bize getirin.

Başarıları ve hizmetleri ile milletimizin gönlünde yer eden arkadaşlarımızla zaten devam edeceğiz. Bunun yanında, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış olması, milletimizin değerleriyle çatışmaması, birikimi ve projeleri ile hizmet etmeye uygunluk arz etmesi şartıyla AK Parti’nin kapıları herkese açık. AK Parti olarak tüm seçim çevrelerinde adaylarımızı çıkartacak çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ama bu benim akrabamdır, bu benim yakınıdır, bizim STK’dandır. Arkadaşlar yok. İşin ehli mi, değil mi? Beraber yıllarca aynı STK’da hizmet vermiş olabilirsiniz o ayrı bir konu ama böyle bir ehliyeti, liyakati yok, olmaz öyle şey. Tuttuğunu koparacak, ehli tevazu olacak.

MASADAYSANIZ SÖZÜNÜZ GEÇER

Rejimin İdlib’i tehdidi noktasında Rusya her türlü önlemi alıyor. İçeride de radikal uçlara karşı Türkiye olarak biz her türlü tedbiri alıyoruz. Gerektiğinde Rusya ile beraber hareket ediyoruz. Eğer alanda varsanız, masada sözünüz geçer, yoksa sözünüz geçmez. İşte şimdi Amerika, bir 7’ler düzenlemesi ‘small grup’ adı altında yapıyor. Biz de ona karşı, ben bir latife yaptım, ‘Biz de smaller grup yaparız’ dedik. Biz de 4 ülkenin katılımıyla Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa’yla İstanbul Zirvesi’ni yapacağız. Bu ay sonuna kadar veya önümüzdeki ay gerçekleşecek. Koalisyon güçleriyle masaya oturup ne yapacağımızın kararını verelim istiyoruz.

Teşkilata aday uyarısı: Kimse ‘akrabam’ diye gelmesin

Fotoğraf: Selahattin SÖNMEZ / ANKARA

3.5 MİLYON DAHA GELSE HALİMİZ NE OLUR?

İdlib’de rejim ile muhalifler arasında güvenli bölge oluşturma ve tarafları çatışmalardan uzak tutma kararı sayesinde hem büyük bir katliamın hem de Türkiye’yi hedef alacak bir göç dalgasının önüne geçtik. 3.5 milyon zaten var. Bir 3.5 milyon da oradan gelirse bizim halimiz ne olur? Bunun kolay olmadığını elbette biliyoruz. Hangi liderle görüştüysem hepsi teşekkür, teşekkür, teşekkür... ‘Sizin bu yaptığınızı kimse yapmadı, kimse yapmaz.’ Hep bunu söylüyorlar. Bu 3.5 milyon dünyaya dağılsaydı o zaman halleri ne olacaktı?

Amerika, Suriye’nin kuzeyine yaklaşık 19 bin TIR silah, araç ve gereç gönderdi. Kime gönderdi? YPG/PYD’ye. Bunlar PKK’nın yan kolları. Bunun yanında da Amerika’nın 22 üssü var. Bunlarla üsler takviye ediliyor. Bu emperyal mantıkla bir yere varmak mümkün değil. Türkiye’ye rağmen yapılan hiçbir işin bu bölgede başarıya ulaşma şansı olmadığını herkes görmeli ve bilmelidir. Aynı durum Kıbrıs ve Ege çevresi için de geçerlidir.

(ABD ve Almanya temasları) Türkiye’nin diğer ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin, Avrupa ve Amerika’nın alternatifi değil tamamlayıcısı olduğunu, her iki ülkede de muhataplarımıza ifade ettik.”

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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