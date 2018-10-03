Teşkilata aday uyarısı: Kimse ‘akrabam’ diye gelmesin

TÜM SEÇİM ÇEVRELERİNDE ADAYIMIZ OLACAK

“Mahalli seçimlerde en isabetli adayları belirleyerek hedeflerimize ulaşmalıyız. Kimse ‘Bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur, bu benim buyumdur’ diye bize aday teklifiyle gelmesin. Ters yüz edilirse de kusura bakmasın. Burada ehliyet ve liyakat esastır. Öyle halkına tepeden bakacak, gurur, kibir abidesi insanları bize getirmeyin. Hem işini iyi bilecek hem çalışacak hem de bu davayı iyi hazmetmiş olanları bize getirin.

Başarıları ve hizmetleri ile milletimizin gönlünde yer eden arkadaşlarımızla zaten devam edeceğiz. Bunun yanında, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış olması, milletimizin değerleriyle çatışmaması, birikimi ve projeleri ile hizmet etmeye uygunluk arz etmesi şartıyla AK Parti’nin kapıları herkese açık. AK Parti olarak tüm seçim çevrelerinde adaylarımızı çıkartacak çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ama bu benim akrabamdır, bu benim yakınıdır, bizim STK’dandır. Arkadaşlar yok. İşin ehli mi, değil mi? Beraber yıllarca aynı STK’da hizmet vermiş olabilirsiniz o ayrı bir konu ama böyle bir ehliyeti, liyakati yok, olmaz öyle şey. Tuttuğunu koparacak, ehli tevazu olacak.

MASADAYSANIZ SÖZÜNÜZ GEÇER

Rejimin İdlib’i tehdidi noktasında Rusya her türlü önlemi alıyor. İçeride de radikal uçlara karşı Türkiye olarak biz her türlü tedbiri alıyoruz. Gerektiğinde Rusya ile beraber hareket ediyoruz. Eğer alanda varsanız, masada sözünüz geçer, yoksa sözünüz geçmez. İşte şimdi Amerika, bir 7’ler düzenlemesi ‘small grup’ adı altında yapıyor. Biz de ona karşı, ben bir latife yaptım, ‘Biz de smaller grup yaparız’ dedik. Biz de 4 ülkenin katılımıyla Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa’yla İstanbul Zirvesi’ni yapacağız. Bu ay sonuna kadar veya önümüzdeki ay gerçekleşecek. Koalisyon güçleriyle masaya oturup ne yapacağımızın kararını verelim istiyoruz.

Fotoğraf: Selahattin SÖNMEZ / ANKARA

3.5 MİLYON DAHA GELSE HALİMİZ NE OLUR?

İdlib’de rejim ile muhalifler arasında güvenli bölge oluşturma ve tarafları çatışmalardan uzak tutma kararı sayesinde hem büyük bir katliamın hem de Türkiye’yi hedef alacak bir göç dalgasının önüne geçtik. 3.5 milyon zaten var. Bir 3.5 milyon da oradan gelirse bizim halimiz ne olur? Bunun kolay olmadığını elbette biliyoruz. Hangi liderle görüştüysem hepsi teşekkür, teşekkür, teşekkür... ‘Sizin bu yaptığınızı kimse yapmadı, kimse yapmaz.’ Hep bunu söylüyorlar. Bu 3.5 milyon dünyaya dağılsaydı o zaman halleri ne olacaktı?

Amerika, Suriye’nin kuzeyine yaklaşık 19 bin TIR silah, araç ve gereç gönderdi. Kime gönderdi? YPG/PYD’ye. Bunlar PKK’nın yan kolları. Bunun yanında da Amerika’nın 22 üssü var. Bunlarla üsler takviye ediliyor. Bu emperyal mantıkla bir yere varmak mümkün değil. Türkiye’ye rağmen yapılan hiçbir işin bu bölgede başarıya ulaşma şansı olmadığını herkes görmeli ve bilmelidir. Aynı durum Kıbrıs ve Ege çevresi için de geçerlidir.

(ABD ve Almanya temasları) Türkiye’nin diğer ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin, Avrupa ve Amerika’nın alternatifi değil tamamlayıcısı olduğunu, her iki ülkede de muhataplarımıza ifade ettik.”