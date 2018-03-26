Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Teşkilat talimatı: Yapıcı ama sert muhalefet

    Teşkilat talimatı: Yapıcı ama sert muhalefet

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    26.03.2018 - 20:38 | Son Güncelleme:

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim güvenliğine ilişkin düzenlemeye AK Parti tabanından tepki olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, seçim ittifakıyla ilgili düzenlemede uzlaşma arayışına AK Parti ve MHP’nin olumsuz yaklaştığını belirterek, “Bundan sonra siz de diğer işlerde yapıcı ama sert muhalefet yapın” talimatı verdi.

    CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. Yaklaşık dört saat basına kapalı olarak yapılan toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmeler oldu. Kılıçdaroğlu’nun MYK’daki konuşması şöyle:

    KAZANACAĞIZ YETER Kİ HATA YAPMAYALIM

    “Anketler önünüzde. Baraj ittifakı yüzde 43.5’i gösteriyor. Bu seçimi biz kazanacağız yeter ki hata yapmayalım. Anayasa, iç tüzük ve seçim kanunlarında yapılan değişikliklerde Meclis’te uzlaşma aranması gerekirdi. Ama AKP Anayasa, iç tüzük ve seçim kanunlarıyla ilgili bugüne kadar bizimle uzlaşma aramadı. Torba kanunda, uluslararası anlaşmalarda uzlaşma arıyorlar. Bizden anlayış beklemesinler, bizimle müzakere etmeleri gereken yerde etmediler. Onlara seçim güvenliğiyle ilgili düzenlemenin bir bedeli olduğunu hatırlatın. Bundan sonra bu tavırlarından dolayı uzlaşma yok. Bu üç ana meselede kiminle uzlaştılarsa onunla çıkarsınlar kanunları. CHP’nin önerilerini sunun, olumlu katkı yapın ama uzlaşma olmayacak. Siz de en sert muhalefeti yapacaksınız. Süre sorunu iktidarın sorunudur.

    AKP KENDİ SİLAHIYLA VURULUYOR

    Seçim güvenliğiyle ilgili tartışmalar, bizi umutsuzluğa sürüklemedi. Tam tersine partililerimizi kamçıladı. AKP kendi silahıyla vuruluyor. Onlar seçim güvenliğini ihlal ederek fayda ummuşlardı ama düzenlemeye kendi tabanlarından dahi tepki var. Seçim güvenliği tartışmaları nedeniyle Genel Merkez'e birçok telefon geliyor. Arayan vatandaşlar ‘Gerekirse oyumu Erzurum’da, Diyarbakır’da kullanırım. Bize de görev verin. Türkiye’nin öbür ucuna gider sandıklara sahip çıkarım’ diyorlar.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri