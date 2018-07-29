Teşhirciyi dövenlere takipsizlik
İstanbul Bahçelievler’de yürüyen anne E.A. (45) ile kızı Z.A.’ya (17) yaklaşıp, pantolonunu indirerek teşhircilik yaptığı iddiasıyla yargılanan bipolar hastası T.Y.’yi (28) yakaladıktan sonra dövenlere takipsizlik verildi. Mahkeme, T.Y.’nin hastalığının cezai ehliyetine etkisiyle ilgili rapor alınmasına hükmetti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre 24 Temmuz 2017’de E.A. ile kızı Z.A. Şehit Vedat Ulusoy Parkı’ndan geçerken T.Y. pantolonunu dizine kadar indirerek cinsel organını gösterdi. Şok geçiren anne kız bağırmaya başlayınca T.Y. kaçmaya çalıştı ancak çevredekilerin yardımıyla yakalandı.
T.Y. savunmasında “O sırada pantolonumu düzeltiyordum. Köpek sesi duydum ve kaçtım. Bayanları taciz etmedim” dedi. Avukatı T.Y.’nin psikolojik sorunları olduğunu ileri sürerek şöyle dedi:
“Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Bipolar bozukluk, şizofreni gibi teşhisler var. Ancak rapor henüz verilmemiş.” Mahkeme, avukatının iddiaları üzerine T.Y.’nin raporlarının hastaneden istenmesine karar verdi.
Serbest bırakılan T.Y. hakkında ‘zincirleme teşhircilik suretiyle cinsel taciz’ suçlamasıyla 5.5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. T.Y.’yi yakalayınca darp ettikleri iddia edilen K.B. İ.A. ve İ.K. hakkında da takipsizlik kararı verildi.
İÇ ÇAMAŞIRI YOKTU
Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Pedagog eşliğinde ifadesi alınan Z.A., “Annemle parkın kenarından geçerken bu kişi bir şey söylemeden pantolonunu indirdi. İç çamaşırı yoktu” dedi. E.A. da şunları anlattı: “İyice yanımıza kadar gelmişti. Omzu omzuma değmişti. O sırada pantolonunu tamamen indirmişti. Bağırmamla etraftan insanlar toplandı, yakalayıp tartakladılar. Şikâyetçiyim.”
Hâkim, Mashar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden gelen raporda T.Y.’nin bipolar duygulanım bozukluğu hastalığının cezai ehliyetine kısmen ya da tamamen etki edip etmediği hususunda rapor aldırılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.
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