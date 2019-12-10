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DHA
10.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Teşhircinin savunması: Fermuarım açık kalmış

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Teşhircinin savunması: Fermuarım açık kalmış

İstanbul Ataşehir'de önceki gün, iddiaya göre, otomobil sürücüsü Cihan U. (26), eski basketbolcu D.Ç. adlı kadının yanına yaklaşarak adres sordu. Ardından da genç kadına cinsel organını gösterdi. Genç kadının tepki göstermesi üzerine Cihan U., otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı.

D.Ç.’nin cep telefonu kamerasına kaydettiği o anların görüntüleri, sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak tepki gördü. D.Ç., polise giderek sürücü Cihan U.’dan şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Cihan U.’nun, suçlamaları kabul etmeyerek “Tuvaletten çıktım, fermuarım açık kamış” şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Ardından şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi. 

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