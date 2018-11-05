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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSMAİL SAYMAZ
05.11.2018 - 00:07, Son Güncelleme:

Teşekkür etseydiniz! Tutuklamaya gerek yokmuş...

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Teşekkür etseydiniz! Tutuklamaya gerek yokmuş...

Süleyman Taruk (18), eski sevgilisi Zehra Demir’i (19) önce psikolojik baskı uygulayarak tehdit etti, ardından bıçakla genç kızın kapısına dayandı. Ailesinin yaşananları öğreneceğinden korkan genç kız intihar etti. 6 gün cezaevinde kalan Taruk ise “Tutukluluk bir tedbirdir” diye tahliye edildi.

ANTALYA’da boyacılık yapan Süleyman Taruk, geçen yıl aynı mahallede yaşadığı Zehra Demir ile tanıştı. Görüşmeyi sürdüren ikili, Taruk’un iddiasına göre sevgili oldu. Demir daha sonra Taruk’u terk etti.

Taruk, 28 Eylül akşamı eski sevgilisine, ağabeyi Barış Demir’i arayarak yaşadıklarını anlatacağını söyledi. Ardından da genç kızın evine giderek zile bastı. Demir’in iki kardeşi aşağı indi ve Taruk’tan gitmesini istedi. Bu esnada Taruk’un annesi de geldi. Sokakta tartışma sürerken Zehra Demir, olayları ailesinin diğer fertlerinin öğreneceğinden korkarak dördüncü kattan atladı. Grubun yanına düşen Demir, hastanede can verdi.

O an bıçakla Demir Ailesi’ne saldıran Taruk, 29 Eylül’de intihara yönlendirme savıyla tutuklandı. Ancak Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Ekim günü, intihara yönlendirme suçuna dört yıldan 16 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü ve davanın asliye ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini vurgulayarak görevsizlik kararı verdi.

KARARA İTİRAZ REDDEDİLDİ

Taruk, ‘suçun mahiyetinin değişme ihtimali, delil durumu ve tutuklamanın tedbir oluşu’ dikkate alınarak tahliye edildi. Avukat Hadi Cin, Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara itiraz etti. İtirazı reddedilen Cin, soruşturmanın genişletilmesi için sunduğu ikinci dilekçede Taruk’un terör örgütü üyeliği ve uyuşturucu kullanmak suçundan sabıkalı olduğunu vurguladı.

Demir’in aralarındaki ilişkiyi bitirdiğini söylemesi üzerine Taruk’un her fırsatta genç kızı tehdit ettiğini ve zorla evine girmeye çalıştığını belirtti. Demir’in ölümcül şekildeki şiddetten ötürü intihara sürüklendiğini kaydeden Cin, TCK’nın 84/4. maddesine göre ‘cebir veya tehdit kullanarak kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulur’ maddesinden yargılama yapılması gerektiğini savundu.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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