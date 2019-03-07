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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.03.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Tesbih namazı ne zaman ve nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat?

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Tesbih namazı ne zaman ve nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat?

Özel günlerin en önemli ibadetlerinden birisi olan tesbih namazı, kandil günlerinde daha çok gündeme gelmektedir. Toplamda 4 rekattan oluşan tesbih namazı, her rekatı 75 adet olmak üzere 300 tesbih duasından oluşmaktadır. Peki, tesbih namazı nasıl kılınır? İşte, ibadetlerine yön vermek isteyen vatandaşlar için merak edilen o detaylar

Tesbih namazı kaç rekattan oluşur ve nasıl kılınır sorusu, günün ilk saatlerinden bu yana internet üzerinden araştırılma hacmi en çok artan konular arasında yer almaya devam ediyor. Kandil gecesi ibadetlerini tam anlamıyla yerine getirmek isteyen vatandaşların araştırdığı tesbih namazının kılınışı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından detaylıca açıklandı. İşte, ne zaman kılınacağı ve kaç rekat olduğuna dair bazı detaylar

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı için herhangi bir zaman sınırlaması yer almazken, genellikle yatsı namazının ardından kılınmaktadır.

Tesbih namazı toplamda 4 rekattır. Her rekatta 75 adet olmak üzere toplamda 300 kez tesbih duası okunur.

Tesbih duası: "Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vellâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym."

Her rekatta 75 kez tesbih duası okunurken şu sıralama dikkate alınır;

*Sübhâneke'den sonra 15 kez okunur (Fâtiha ve zamm-ı sûreden önce),
*Eûzü Besmele, Fâtiha ve zamm-ı sûreden sonra 10 kez okunur,
*Rükûda 10 kez okunur,
*Rükûdan kalkınca ayakta (kavmede) 10 kez okunur,
*Birinci secdede 10 kez okunur,
*İki secde arasındaki oturmada (celsede) 10 kez okunur,
*İkinci secdede 10 kez okunur.

Dini rivayetlere göre bu namazın içerisinde Kur'an-ı Kerim'den sure okumak efdaldir. Hatta bu konuyla ilgili İbn Abbas'ın (r.a.) "et-Tekâsür, el-Asr, el-Kâfirûn, ve el-İhlâs" surelerinin bu namaz için olduğu görüşü de önem taşımaktadır.

Ayrıca, sürekli kılınmaması ve bir rekatının uzun sürmesi nedeniyle kılınışta meydana gelecek hatalar, sehiv secdesinde telafi edilir. Fakat bu secde esnasında ilave tesbihlerin okunması gerekmez.

 

Tesbih namazı ne zaman ve nasıl kılınır Tesbih namazı kaç rekat

DETAYLI AÇIKLAMA

1.Rekat

İçten bir şekilde tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Tekbir çekilerek namaza başlanır.

*Sübhâneke‘den sonra
15 kere tesbih

*Fatiha ve sure‘den sonra
10 kere tesbih

*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; “Subhane Rabbiyel Azim” deriz 3 defa) sonra
10 kere tesbih

*Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra
10 kere tesbih

*Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra
10 kere tesbih okunur.

Böylece birinci rek’at kılınmış olur.
İkinci rek’ate kalkılır.

2.Rekat

*Fatiha‘dan önce
15 kere tesbih

*Fatiha ve sure‘den sonra
10 kere tesbih

*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; “Subhane Rabbiyel Azim” deriz 3 defa) sonra
10 kere tesbih

*Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra
10 kere tesbih 

*Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra
10 kere tesbih okunur.

3.Rekat

*Sübhâneke‘den sonra
15 kere tesbih

*Fatiha ve sure‘den sonra
10 kere tesbih

*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; “Subhane Rabbiyel Azim” deriz 3 defa) sonra
10 kere tesbih

*Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra
10 kere tesbih

*Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra
10 kere tesbih okunur.

Böylece üçüncü rek’at kılınmış olur.
Dördüncü rek’ate kalkılır.

4.Rekat

*Fatiha‘dan önce
15 kere tesbih

*Fatiha ve sure‘den sonra
10 kere tesbih

*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; Subhane Rabbiyel Azim deriz 3 defa) sonra
10 kere tesbih

*Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra
10 kere tesbih

*Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra
10 kere tesbih okunur.

Dördüncü rek’atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur ve namaz tamamlanır.

Tesbih namazı ne zaman ve nasıl kılınır Tesbih namazı kaç rekat

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