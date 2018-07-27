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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Özge EĞRİKAR / İSTANBUL
27.07.2018 - 08:40, Son Güncelleme:

Tesadüfen okuduğu kitapta kocasıyla yazarın aşkı çıkmıştı. İhanetin kitabına tazminat davası...

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Tesadüfen okuduğu kitapta kocasıyla yazarın aşkı çıkmıştı. İhanetin kitabına tazminat davası...

Tesadüfen okuduğu kitabın yazarı A.I.’yla ilişkisi olduğu iddiasıyla konsoloslukta çalışan kocası U.G.’ye boşanma davası açan 6 yıllık evli, 2 çocuk annesi F.G., şimdi de kitabın yazarına 10 bin liralık tazminat davası açtı. Yazar A.I.’nın kendisini bir hikaye malzemesi olarak kitapta kullandığını öne süren F.G., evliliğinin sona ermesinde yazarın sorumlu olduğunu belirtti. F.G. ayrıca ihaneti öğrendiği kitabı mahkemeye delil olarak sundu.

İstanbul’da yaşayan F.G. (36), 2 evli insanın yasak ilişkisinin anlatıldığı kitabı okuyunca büyük bir şok yaşamıştı. Kitaptaki karakterlerde eşi U.G. (38), yazar, kendisi ve çocuklarının anlatıldığını iddia eden F.G. dava dilekçesinde, “Kitaptaki olaylar sanki yazarın başından değil de başkasının başından geçmiş gibi kurgu ile sunulmuştur. Kitapta yazarın müvekkilimin eşi U.G. ile olan ilişkisi anlatılmaktadır. Müvekkilimin eşinin babasının denizde boğulup ölmesinden, evinin tasvirine elinin terlemesinden, eşi U.G.’nin boyunun uzunluğuna, kullandığı cip ve gittiği kafeye kadar her şey kitapta yazıyordu. Eşi müvekkilimi kendi evlerinde aldatmıştır. Evdeki televizyondan, avizeye, yerdeki halıdan duvardaki desenli kâğıda kadar evin içi kitapta anlatılmıştır. Müvekkilim evde olmadığı zamanlar eşi yazarı eve alıp zina yapmıştır. Müvekkilim kitabın yazarının eşiyle olan ilişkisini, yazarın sosyal medya hesaplarında, aynı yerde ve mekânlarda paylaştıkları fotoğraflardan da tespit etmiştir. Bu fotoğraf karelerinde birlikte olmasalar bile yan yana oldukları bellidir. Müvekkilim F.G. daha sonra eşinin bu kitabı Twitter’dan paylaştığını görmüştür. Kitabın teşekkür kısmında ise açıkça eşi U.G.’nin adı yazılıydı. Yaşadığı olay karşısında büyük bir şok yaşayan müvekkilim, eşine derhal boşanmak istediğini söylemiştir” iddialarında bulunmuştu.

HAYATINI KARARTAN ROMANIN İNCELENMESİNİ İSTEDİ

Tazminat davasının dilekçesinde de daha önce açtığı boşanma davasındaki iddialarını tekrarlayan F.G., evlilik birliğinin temelinden sarsılması neticesinde düştüğü bu durumda davalı yazar A. I.’nın rolünün büyük olduğunu ileri sürdü.

Yazar A.I.’nın evli olduğunu bildiği halde müvekkilinin eşiyle duygusal bir ilişkiye girdiğini iddia eden F.G.’nin avukatı dava dilekçesinde, “Davalının sorumluluğu, ahlaka ve adaba aykırılık nedeniyle gerçekleşen haksız fiilden kaynaklanmaktadır. Müvekkil kitabı okuduktan sonra eşiyle derhal konuşup boşanmak istediğini eşine söylemiştir. Ancak eşi müvekkili yüzüne tuz ruhu dökmekle tehdit etmiştir. Sıcak çay dolu bir bardağı müvekkilin yüzüne fırlatmıştır. Davalı müvekkilimin eşi tarafından şiddet görmesinden dolaylı olarak sorumludur. Kitabında müvekkili hikaye malzemesi olarak kullanmış, müvekkilimin kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur. Kadınlık gururu incinen müvekkili daha da paramparça etmiştir. Yaklaşık 16 yıldır sürmüş olan evliliği bile bile bu sadakatsizliğe ortak olduğundan müvekkilimin yaşadığı manevi üzüntüden davalının sorumlu tutulması gerekmektedir. İki çocuğu ile ortada kalan müvekkilin duyduğu büyük elem ve acı nedeniyle davalıdan 10 bin lira manevi tazminat talep etmekteyiz. Ayrıca müvekkilin hayatını karartan romanın incelenmesini istiyoruz. Öte yandan davanın gizli görülmesini ve dosyaya yayın yasağı konulmasını talep ediyoruz” denildi.

2 çocuk annesinin tesadüfen okuduğu kitaptan kocasıyla yazarın aşkı çıktı: Romandaki ihanet
2 çocuk annesinin tesadüfen okuduğu kitaptan kocasıyla yazarın aşkı çıktı: Romandaki ihanet

 

 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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