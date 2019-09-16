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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep) (DHA)
16.09.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Tesadüfen fark ettiler! Bahçe duvarında tarihi keşif

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Tesadüfen fark ettiler! Bahçe duvarında tarihi keşif

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki tarihi Yesemek Heykel Atölyesi'nde devam eden kazı çalışmaları için yüzey araştırması yapan ekip, bir evin çevresine 50 yıl önce yapılan bahçe duvarında kullanılmış 'Geç Roma Dönemi'ne ait mezar taşı buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ve İslahiye Belediyesi'nin destekleriyle Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında tarihi Yesemek Heykel Atölyesi ve Taş Ocağı’nda devam eden kazı çalışmaları sırasında çevrede yüzey araştırması yapan ekip, bir evin briketten bahçe duvarında kullanılan garip şekilli bir taş fark etti.

Ekip yakından incelediği taşın, Geç Roma Dönemi'nden M.Ö. 3-4'üncü yüzyıllara ait mezar taşı olduğunu belirledi. Nahsen Korkmaz'a ait evin bahçe duvarındaki taşın 50 yıl önce tarlada bulunarak duvar yapılırken buraya yerleştirildiği öğrenildi. Ekibin tesadüfen bulduğu taşın üzerine Grekçe ile yazılan yazıtta ise ‘Özgür/azatlı kız kardeşi için yaptırdı’ ibaresinin yer aldığı belirlendi.

'50 YIL ÖNCE TARLADA BULDUK'

Çiftçilikle uğraşan ve 50 yıl önce tarlada traktör ile çit sürerken bulduğu taşı getirerek evlerinin bahçe duvarında kullandığını söyleyen ev sahibi Nahsen Korkmaz, "50 yıl önce rahmetli babamla tarlada traktörle çit sürerken, ortaya çıkan taşı yine traktörümüzle eve getirdik. Evimizin bahçe duvarını yaparken de duvarda kullandık. Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Müdürlüğünden gelen ekipler inceledi. Roma dönemine ait mezar taşı olduğunu söylediler. Taşın tarihi özelliği olduğunu öğrenince ailece mezar taşına zarar verilmesin diye adeta koruma altına aldık. Kısa zamanda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinin gelip bu taşı alıp götürmelerini istiyorum. Götürüldükten sonra sorumluluktan kurtulurken, müzeye de tarihi mezar taşı kazandırmış olacağız" dedi.

BİR KİŞİ MEZAR TAŞINI KIZ KARDEŞİ İÇİN YAPTIRMIŞ

Yesemek Yüzey Araştırması ekibine Gaziantep Üniversitesi adına başkanlık eden Prof. Dr. Atilla Engin ise "İslahiye ve çevresi Roma Dönemi’nde de önemli bir yerleşim bölgesidir. Özellikle büyük höyük, tepe ve yamaç yerleşmeleri çevresinde nekropoller yer almaktadır. Yesemek havzasında yaptığımız yüzey araştırmalarında modern köy evlerinde kullanılan Roma Dönemi mezar taşları dikkati çekmektedir. Bölgede sık görülen üçgen alınlıklı tapınak cephesi şeklindeki bazalt mezar stelleri Geç Roma Dönemi’ne, M.Ö. 3-4'üncü yüzyıllara tarihlenmektedir. Üzerlerinde mezar sahibinin adı yazabildiği gibi, yazıt olmayan mezar taşlarına da rastlanmaktadır. Genellikle yerleşmelerin çevresinde konumlandığı anlaşılan nekropollerden çıkartılmış olduğu anlaşılan bazalt sal taşları, bu mezarların taş sanduka tipinde olduğunu göstermektedir. Ekibin mezar taşının üzerindeki yazıyı incelediğinde, bir kişinin mezar taşını kız kardeşi için yaptırdığı ve üzerinde Grekçe 'Özgür/azatlı kız kardeşi için yaptırdı' yazılı olduğu anlaşılmıştır" dedi.

Taşın özel bir ekip tarafından yerinden sökülerek müze müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Tesadüfen fark ettiler Bahçe duvarında tarihi keşif

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