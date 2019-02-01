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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
01.02.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Tesadüfen bulundu... Gizemli yapıya ziyaretçi akını

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Tesadüfen bulundu... Gizemli yapıya ziyaretçi akını

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde bir inşaat kazısıyla tesadüfen keşfedilen, binlerce yıllık geçmişi ve gizemiyle ziyaretçilerini etkilemeye devam eden yer altı şehri, geçen yıl 15 bin 500 kişiyi ağırladı. Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, "2018 yılında 15 bin 500 kişi Aydıntepe Yer Altı Şehri'nin bu güzelliğini görme şansı elde etti. Aydıntepe Yer Altı Şehri'nin buradan Bayburt Kalesi'ne kadar uzandığı rivayetleri var. Bununla ilgili araştırmalar, tetkikler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce devam ediyor. Bu yer altı şehrinin nerelere kadar uzandığıyla ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz'' dedi.

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  • Bayburtta gizemli yapıyı görmek için binlerce kişi yer altına iniyor
  • Bayburtta gizemli yapıyı görmek için binlerce kişi yer altına iniyor
  • Bayburtta gizemli yapıyı görmek için binlerce kişi yer altına iniyor
  • Bayburtta gizemli yapıyı görmek için binlerce kişi yer altına iniyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Aydıntepe ilçesinde inşaat kazısı sırasında tesadüfen gün ışığına çıkarılan Aydıntepe Yer Altı Şehri, yüzeyden 2 - 2,5 metre derinde, hiçbir yapı malzemesi kullanılmadan, ana kayaya oyulmuş galeriler, odalar ve bu odaların açıldığı daha geniş mekanlardan oluşuyor.

Odalar, yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki galerilere, galeriler de her iki yana genişleyen salonlara açılıyor. Uzunluğu 1 kilometreyi aşan galerilerin tavanında gözetleme ya da havalandırma amaçlı olduğu düşünülen konik biçimde delikler yer alıyor.

Aydıntepe kent merkezinde evlerin, iş yerlerinin, cadde ve sokakların altındaki yer altı şehri, Bayburt'un en önemli kültürel ve tarihi değeri olarak dikkati çekerken binlerce yıllık gizemiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Aydıntepe'nin son yıllarda, sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını söyledi.

2018'DE 15 BİN 500 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Bayburt'un tarihi alandaki en önemli simge yapılarından birinin Aydıntepe'deki yer altı şehri olduğuna dikkati çeken Akın, 2018 yılında 15 bin 500 kişinin Aydıntepe Yeraltı Şehri'nin bu güzelliğini görme şansı elde ettiğini belirtti.

Akın, harika bir dokusu olan yer aldı şehrinin binlerce yıllık geçmişi olduğunu ifade ederek, "O eserin oluşması için kayanın nasıl oyulduğu, insan emeğiyle bu yapının nasıl yapıldığı bugün insanımızı hayretler içerisinde bırakacak güzellikte. O yüzden ben bütün vatandaşlarımızı Aydıntepe Yer Altı Şehri'ni görmeye davet ediyorum." dedi.

Aydıntepe Yer Altı Şehri'nin halihazırda ortaya çıkartıldığı şeklinin buz dağının görünen kısmı olduğuna işaret eden Akın, "Bununla ilgili detaylı araştırmalar devam ediyor. Aydıntepe Yer Altı Şehri'nin buradan Bayburt Kalesi'ne kadar uzandığı rivayetleri var. Bununla ilgili araştırmalar, tetkikler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce devam ediyor. Bu yer altı şehrinin nerelere kadar uzandığıyla ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. O çalışmalar tamamlandığı zaman cidden Türkiye'mizin, bölgemizin çok önemli bir cazibe merkezi olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Akın, yer altı şehrinin mevcut haliyle yaklaşık 15 dakikada tamamlanacak bir güzergah olduğunu kaydederek şöyle devam etti:
"İçerisi bazen bir insan boyunun sığmayacağı, başınızı eğmeniz gerekecek şekilde, ara ara küçük galerilerin olduğu bir yer. Şu anda açık olan 800 metrelik bölüm, ilçe merkezinin tam altında bulunmakta. Bu, bizim tamamen tesadüfen bir inşaat kazısı sırasında bulduğumuz kısmı. Bundan sonraki kısımların artık jeoradar sistemleriyle fotoğraflanarak araştırılması gerekiyor. Şu anda bunlar projelendirildi. Halihazırda açığa çıkartılan kısmın da görselliğinin daha da artırılması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan ışıklandırmayla ilgili proje Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulmuş durumda. Bunlar da tamamlandığı şu ankinden bile daha güzel şekilde orayı görebileceğiz."

"Koruma planı da yapılmakta"

İlçe merkezinde evlerin, iş yerlerinin, cadde ve sokakların üzerinde yer aldığı Aydıntepe Yer Altı Şehri'nin sağlamlığıyla ilgili herhangi bir sıkıntı bulunmadığını ancak korunması anlamında da bazı tedbirlerin alınması gerektiğini aktaran Akın, şunları söyledi:
"Orası kaya bloğunun el yordamıyla yontulmasıyla açıldığı için sağlamlık açısından herhangi bir sıkıntımız yok ancak tabii ki bu derece önemli tarihi eserlerin üzerindeki yapıların, özel kullanımların bulunmuş olması uzun vadede risk oluşturmaktadır. Şu anda buranın da koruma planı yapılmakta. Aydıntepe Yer Altı Şehri'nin geçtiği güzergahlarda Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandıktan sonra imar planına göre Aydıntepe ilçesinde yapılaşmalar yapılacak. O imar planına uygun olmayan yapılaşmalar da uzun dönemde giderilmiş olacak."

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