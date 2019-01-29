Tersanede bakım kazası
Tuzla’daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandıralı gemide önce patlama meydana geldi ardından yangın çıktı. Olayda 2 işçi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 11 işçi yaralandı. Başsavcılık yaptığı açıklamada soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İSTANBUL Tuzla tersaneler bölgesinde dün, Tuzla Gemi Endüstrisi A.Ş. isimli tersanede bir akaryakıt tankerinin bakımı sırasında yakıt tankı boşaltılırken patlama meydana geldi ve yangın çıktı.
Saat 14.45 sıralarında meydana gelen olaya itfaiye müdahale etti ve yangını söndürdü. Olayda Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü isimli işçiler hayatını kaybederken, 1’i ağır 11 işçi yaralandı. Hayatını kaybeden işçilerin cesetleri daha sonra Adli Tıp Kurumu’na götürülmek üzere Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı işçiler ise çevredeki hastanelere gönderildi.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Valiliğin yaptığı açıklamada patlama ve yangın yaşanan geminin Hong Kong bandıralı KOSEDION olduğu belirtildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise ilgili kolluk ekiplerine, “Can güvenliğinin sağlanmasını müteakip olay yerinde kapsamlı inceleme yapılması, gerekli numunelerin alınıp incelenmesi, tersane ve gemi sorumlularının tespit edilerek savunmalarının alınması, tanık ve mağdurların beyanlarına başvurulması, her aşamada başsavcılığa ayrıntılı bilgi verilerek hareket edilmesi” yönünde talimat verildiğini ve soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
YAKINLARI TERSANE KAPISINDA BEKLEDİ
Hayatlarını kaybeden iki işçinin cesetleri ambulanslarla tersaneden götürülürken, kapıda bekleyen yakınlarının yaktığı ağıtlar yürekleri dağladı. Yaralı işçiler ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındılar.
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