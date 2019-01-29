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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Tersanede bakım kazası

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Tersanede bakım kazası

Tuzla’daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandıralı gemide önce patlama meydana geldi ardından yangın çıktı. Olayda 2 işçi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 11 işçi yaralandı. Başsavcılık yaptığı açıklamada soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İSTANBUL Tuzla tersaneler bölgesinde dün, Tuzla Gemi Endüstrisi A.Ş. isimli tersanede bir akaryakıt tankerinin bakımı sırasında yakıt tankı boşaltılırken patlama meydana geldi ve yangın çıktı.

Saat 14.45 sıralarında meydana gelen olaya itfaiye müdahale etti ve yangını söndürdü. Olayda Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü isimli işçiler hayatını kaybederken, 1’i ağır 11 işçi yaralandı. Hayatını kaybeden işçilerin cesetleri daha sonra Adli Tıp Kurumu’na götürülmek üzere Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı işçiler ise çevredeki hastanelere gönderildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Valiliğin yaptığı açıklamada patlama ve yangın yaşanan geminin Hong Kong bandıralı KOSEDION olduğu belirtildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise ilgili kolluk ekiplerine, “Can güvenliğinin sağlanmasını müteakip olay yerinde kapsamlı inceleme yapılması, gerekli numunelerin alınıp incelenmesi, tersane ve gemi sorumlularının tespit edilerek savunmalarının alınması, tanık ve mağdurların beyanlarına başvurulması, her aşamada başsavcılığa ayrıntılı bilgi verilerek hareket edilmesi” yönünde talimat verildiğini ve soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

YAKINLARI TERSANE KAPISINDA BEKLEDİ

Hayatlarını kaybeden iki işçinin cesetleri ambulanslarla tersaneden götürülürken, kapıda bekleyen yakınlarının yaktığı ağıtlar yürekleri dağladı. Yaralı işçiler ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındılar.

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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