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    Ters yöne girdi... Şişli'de kazaya neden oldu

    Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA)
    28.05.2018 - 09:18 | Son Güncelleme:

    İstanbul Şişli'deki Halaskargazi Caddesi'nde “sola dönüş yapılmaz" uyarı levhasına rağmen dönüş yapmaya çalışan kamyonet, kazaya neden oldu. Kamyonete çarpmamak için direksiyon kıran taksi sürücüsü yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

    Kaza Halaskargazi Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Taksim'den Şişli istikametine giden Ertuğrul Cambaz'ın kullandığı kamyonet, sola dönülmez tabelasına rağmen sola dönmeye çalıştı.

    Ters yöne girdi... Şişlide kazaya neden oldu

    O sırada Şişli'den Taksim istikametine giden taksi sürücüsü önüne çıkan kamyonete çarpmamak için direksiyon kırınca yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada taksi şoförü ve bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ters yöne girdi... Şişlide kazaya neden oldu

    Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya neden olan kamyonet sürücüsü Ertuğrul Cambaz, “Ben ters dönüş yaptım, taksi bana vurmamak için ağaca çarptı. Takside bulunan şoför ve yolcu yaralandı. Çok ağır yaralı değillerdi" dedi.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: istanbul , Trafik kazası , gündem
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