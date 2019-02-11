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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.02.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Ters yönden karşıya geçmeye çalışan araç, trafiği birbirine kattı

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Ters yönden karşıya geçmeye çalışan araç, trafiği birbirine kattı

İSTANBUL Büyükçekmece Hadımköy Yolu, Beylikdüzü istikametinde bağlantı yolunda ters yönden geldiği söylenilen araç trafiği birbirine kattı. Zincirleme kazanın yaşandığı yolda 1 kişi hafif yaralanırken bölgede yoğun trafik oluştu.

Olay, Büyükçekmece Hadımköy Yolu, Beylikdüzü istikametinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 PK 1978 plakalı araç sürücüsü ters yönden yola katılmaya çalıştı. Bu sırada yol üzerinde seyreden bir servis aracı da Beylikdüzü istikametine seyir halindeydi. Kaygan yolda duramayan servis aracı ters yönden karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen araca çarptı.

Araç birkaç metre ileriye savruldu. Arkadan gelen kamyon sürücüsü duramayarak binek araca çarptı. Zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri kaza yapan araçları yola kenarına çektirdi. Bölgede kaza nedeniyle bir süre yoğun trafik oluştu.

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