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    Ters yönde Beyza’yı öldüren minibüsçü: Yolcular istedi

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    03.07.2018 - 22:17 | Son Güncelleme:

    Kartal Üsküdar Caddesi’nde 30 Aralık 2017’de, Elif Beyza Solmaz (17), babası Naci Solmaz ile birlikte diş hekimine gidiyordu. Baba-kız, karşı kaldırıma geçerken, Mehmet Ali Demir’in (24) yönetimindeki Kadıköy-Kartal hattında çalışan yolcu minibüsünün altında kaldı. Metrelerce sürüklenen Elif öldü. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan Naci Solmaz aylarca tedavi gördü.

    Kazanın ardından gözaltına alınan Demir, tutuklandı. Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, Demir hakkında, 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında savunmasını yapan Demir, “Trafik yoğundu. Yolcular, ‘Kestirmeden, ara sokaktan gidemez miyiz’ dediler. Karşı şeritteki boşluğu gördüm. Yolun ortasındaki beton bariyeri geçip karşı şeride girdim. Solda telefonla konuşup, karşıya geçmeye çalışan kadına çapmamak için direksiyonumu sağa kırınca orta refüjdeki beton bariyere çarptım. O anda maktule çarptığımı anlayamadım” dedi.

    ‘TERS YÖNDEN GELDİ’

    Baba Naci Solmaz da ifadesinde şunları söyledi: “Minibüs yolcu almak için durunca karşıya geçmek istedik. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Sanık, minibüsle ters yönden geliyormuş. Bölünmüş yol olduğu için o yöne bakmadı.”
    Duruşma, tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Elif Beyza Solmaz , son dakika , haberler
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