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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
BBC Türkçe
25.08.2018 - 17:29, Son Güncelleme:

Ters şeritte aşırı hız yapan ünlü YouTuber cipe çarptı: 3 ölü

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Ters şeritte aşırı hız yapan ünlü YouTuber cipe çarptı: 3 ölü

ABD'de 18 yaşındaki YouTuber McSkillet, ters şeritte hız yaptığı spor aracıyla anne ve küçük kızının içinde bulunduğu cipe çarptı. McSkillet ve anne kızın hayatını kaybettiği kazanın görgü tanıkları spor aracın saatte 160 km hızla seyrettiğini söyledi.

YouTube'da yayınladığı oyun videolarıyla ünlenen 18 yaşındaki McSkillet (Trevor Heitmann), ABD'nin California eyaletinde ters şeritte aşırı hız yaptığı aracıyla bir cipe çarptı.

Kazada Heitmann ve kafa kafaya çarpıştığı cipteki anne ile kızı hayatını kaybetti. Hyundai marka cipteki kişilerin 43 yaşındaki Aileen Pizarro ve 12 yaşındaki kızı Aryana olduğu açıklandı.

Polis Heitmann'ın McLaren marka spor aracıyla San Diego yakınlarında Interstate 805 otoyolunda ters şeride girdiğini söyledi.

Perşembe günü yerel saatle 16.30 sıralarında yaşanan kazada başka araçlar da hasar gördü.

"160 KM HIZLA GİDİYORDU"

Görgü tanıkları polise kaza sırasında McLaren marka aracın saatte yaklaşık 160 km hızla seyrettiğini söyledi.

Heitmann'ın kullandığı araçla kazadan önce yakınlardaki bir ilkokulun çitlerine de çarptığı, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

Youtube'da McSkillet ismini kullanan Heitmann, Counter Strike adlı oyunu oynarken çektiği videolarla ünlenmişti. McSkillet'in YouTube'da yaklaşık 900 bin, Twitter'da da yaklaşık 300 bin takipçisi vardı.

Counter Strike oyununun sahibi olan Valve şirketi, McSkillet'e karıştığı bir kumar olayından ötürü ticaret yasağı getirmiş ve oyundaki hesabını dondurmuştu.

McSkillet son 5 aydır hesabına yeni video yüklememişti.

McSkillet'in arkadaşları YouTuber'ın son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşadığını belirtti.

Kaza hakkındaki soruşturma sürüyor.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (25.08.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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