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    Terörün kökü kazınacak

    Gizem KARAKIŞ \ GAZİANTEP
    25.03.2018 - 00:45 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, “Terörün doğusu batısı olmaz. Terörün bu topraklardan kökünü kazıyıncaya kadar bir daha geri gelmeyinceye kadar bizim için hedeftir” dedi. Yıldırım, Hasan Kalyoncu Üniversitesi fahri doktora töreninde özetle şunları söyledi:

    BOL BOL ELEŞTİRİYORLAR
    “Türkiye bölgede en fazla yük alan, bedel ödeyen ülke olmasına rağmen acımasızca da eleştirilen bir ülke. Zerre kadar yük sorumluluk almayan, hiçbir bedel ödemeyenler bol bol Türkiye’yi eleştiriyorlar. Fırat Kalkanı’nı, Zeytin Dalı harekâtını eleştiriyorlar. Çünkü onların terör örgütü ile güzel ilişkileri var. Bilgi kaynakları terör örgütü. PKK/YPG/PYD vesaire. Bunlarla gayet güzel çalışma içerisindeler, bunların gönüllü propagandalarını üstlenmiş vaziyetteler. Bölgede istikrarı, barışı getirmenin yolu terör örgütü ile iş tutmaktan mı geçiyor? Böyle bir ciddiyetsizlik olur mu?

    Arkasında şu ülke bu ülke var, bizim için fark etmez. ‘Fırat’ın doğusunda durun, batısına geçmeyin’ böyle bir şey yok. Terörün doğusu batısı olmaz. Terörün bu topraklardan kökünü kazıyıncaya kadar bir daha geri gelmeyinceye kadar bizim için hedeftir. Bizim için en büyük güç milletimiz. Bakın herkes Afrin’e gitmek istiyor. Bu vatan, millet, bayrak sevgisi başka ülkede yok. Memleket meselesi olunca bütün ideolojiler bir kenara bırakılıyor herkes aynı dili konuşuyor. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Hedefimiz milletimizi Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine taşımak. Parmakla gösterilen ülkeler arasına sokmak.

    SÖZÜ SÖYLEYECEK OLAN TÜRKİYE
    2003 işgalinde ne oldu? Gerekçe olarak El Kaide kimyasal silah denildi. Ama hiçbirinin olmadığı ortaya çıktı. Günah da çıkardılar ama 1 milyon masum insan yok oldu, hayatı söndü. Suriye’de yaşananlar, 10 milyondan fazla insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. 3 milyon bizde 7 yıldır misafir ve yükü biz çekiyoruz, onun için bölgede bir söz söylenecek karar verilecekse burada en önce sözü söyleyecek, kararın arkasında olacak ülke Türkiye’dir. Türkiye şu an bunu yapıyor. İki süper gücün arasından devreye girdi. ‘Ben de buradayım kardeşim’ dedi. ‘Bana rağmen hesap kitap yapamazsınız, buraya giremezsiniz, gelecek planları kuramazsınız’ dedi. Bundan sonra kimse Türkiye olmadan bu bölgenin dizaynını geleceğini planlayamaz. Gerçek bu.” 

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , Gaziantep , gazetehaberleri , gündem
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