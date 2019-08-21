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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
21.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Terörün değirmenine su taşırsınız’

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‘Terörün değirmenine su taşırsınız’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki gösterdi.

Öztrak, dün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Bu belediye başkanları 5 ay önce adli sicil kontrolünden geçtiler, Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) da geçtiler. Şimdi 5 ay sonra ne oldu da el çektiriyorsunuz? Bu tür olayları yaparken sonuç itibarıyla sandıktan çıkmış olan insanlara el çektiriyorsunuz. Sandıktan çıkmış olan insanlara el çektirirken bunun kesinleşmiş yargı kararlarıyla yapılmış olması demokratik bir ülkeye, hukuk devletine yakışandır. Ama ortada böyle bir şey yok. Bunların hiçbirini yapmayacaksınız, terörle mücadeleyi gerekçe göstereceksiniz. Açık söyleyeyim terörün değirmenine su taşırsınız. Bu şekildeki yaklaşımı kabul etmek mümkün değil.

Ormanlarımızla birlikte içimiz yanıyor. Bakanlıkla kurum arasındaki inatlaşma sonucunda THK helikopterleri, uçakları havaalanında beklerken maalesef İzmir yanıyor. İktidar, büyükşehir belediye başkanımızın çağrısına uymalı ve derhal bölgede bir ağaçlandırma seferberliği başlamalıdır. Burada 700 hektar alan yanmış. Sadece THK’nın elinde değil, ordumuzun elinde de yangına müdahale uçakları ve belki helikopterleri var. Burada sözleşme vardı, yoktu buna bakılmaz. Bu kadar büyük afet olduğu zaman ülkenin elindeki tüm imkânlar kullanılır. Bu imkânların şu sözleşme vardı, bu sözleşme yoktu; bu gerekçeler gösterilerek kullanılmaması, bir şeyi gösterir. Bu, ülkenin yönetilmediğini, yönetilemediğini, bu ülkenin savurulduğunu gösterir.” 

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