‘Terörün değirmenine su taşırsınız’
CHP Sözcüsü Faik Öztrak Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki gösterdi.
Öztrak, dün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
“Bu belediye başkanları 5 ay önce adli sicil kontrolünden geçtiler, Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) da geçtiler. Şimdi 5 ay sonra ne oldu da el çektiriyorsunuz? Bu tür olayları yaparken sonuç itibarıyla sandıktan çıkmış olan insanlara el çektiriyorsunuz. Sandıktan çıkmış olan insanlara el çektirirken bunun kesinleşmiş yargı kararlarıyla yapılmış olması demokratik bir ülkeye, hukuk devletine yakışandır. Ama ortada böyle bir şey yok. Bunların hiçbirini yapmayacaksınız, terörle mücadeleyi gerekçe göstereceksiniz. Açık söyleyeyim terörün değirmenine su taşırsınız. Bu şekildeki yaklaşımı kabul etmek mümkün değil.
Ormanlarımızla birlikte içimiz yanıyor. Bakanlıkla kurum arasındaki inatlaşma sonucunda THK helikopterleri, uçakları havaalanında beklerken maalesef İzmir yanıyor. İktidar, büyükşehir belediye başkanımızın çağrısına uymalı ve derhal bölgede bir ağaçlandırma seferberliği başlamalıdır. Burada 700 hektar alan yanmış. Sadece THK’nın elinde değil, ordumuzun elinde de yangına müdahale uçakları ve belki helikopterleri var. Burada sözleşme vardı, yoktu buna bakılmaz. Bu kadar büyük afet olduğu zaman ülkenin elindeki tüm imkânlar kullanılır. Bu imkânların şu sözleşme vardı, bu sözleşme yoktu; bu gerekçeler gösterilerek kullanılmaması, bir şeyi gösterir. Bu, ülkenin yönetilmediğini, yönetilemediğini, bu ülkenin savurulduğunu gösterir.”
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