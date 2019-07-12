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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent SARIOĞLU / ANKARA
12.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Terörün bilançosu: 15 yılda 4.6 milyar lira tazminat

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Terörün bilançosu: 15 yılda 4.6 milyar lira tazminat

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, terör ve terörle mücadele zararlarının tazminini düzenleyen yasanın yürürlüğe girdiği Temmuz 2004’ten itibaren 15 yılda devletten 4 milyar 569 milyon liranın vatandaşlara tazminat olarak ödendiğini açıkladı.

 

465.384 SİLAHLI PERSONEL

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na bilgi veren İnce, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bağlanmasıyla İçişleri Bakanlığı’nın yeni personel yapısını anlattı. Buna göre İçişleri’nin sadece kolluk birimlerinde görev yapan silahlı personel sayısı 465 bin 384 kişiye çıktı. Bu personel eliyle terör, asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık, trafik ve toplumsal olaylara müdahale olarak bir yılda 2 milyon 700 bin işlem yapıldı. İnce’nin verdiği bazı bilgiler şöyle:

2018’de Türkiye 1163 terör saldırısıyla karşı karşıya kaldı ve bunların etkisiz hale getirilmesi için 129 bin 787 operasyon yapıldı. 1984’ten beri terör örgütlerinin saldırıları sonucu 5 bin 976’sı sivil vatandaş olmak üzere 13 bin 962 şehit verdik.

5233 sayılı kanun kapsamında (2004’ten beri) terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması için 475 bin 343 başvuru yapıldı. Yüzde 93’üne karşılık gelen 439 bin 174’ü sonuçlandırıldı. Vatandaşa ödenen tazminat miktarı ise 4 milyar 569 milyon lira oldu.

14 ilde Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi uygulandı. Gönüllü olarak köyüne dönmek isteyenlerin dönüşlerini kolaylaştırmak amacıyla 266 projede 208 milyon 690 bin 603 lira harcandı. Hendek operasyonları sonucunda zarar gören bina sahiplerine 23 bin 247 adet konut yaptırılarak teslim edildi. Ayrıca tarım ve hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak amacıyla ülke genelindeki 8 bin 523 yaylanın tamamı kullanıma açıldı.

OPERASYON İKİ KAT ARTTI

Terörle mücadelede 2016’da 64 bin olan operasyon sayısı 2018’de 129 bine yükseldi. 2019’un 6 ayında 72 bin civarında operasyon yapıldı. Terörden doğan zararların karşılanması amacıyla bölgelerde kurulan komisyonlara başvurular alınıyor. Bugüne kadar başvuruların neredeyse tamamı sonuçlandı. Sonuçlanmayan dosyalarda ikinci başvuru ya da mağdurların hukuki süreci mahkemeye taşınmasından kaynaklı uzlaşmazlıklar bulunuyor. Tam uzlaşma sağlanmadan kararın uygulanamazlığı ilkesi çerçevesinde mahkeme süreçleri bekleniyor.

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