Terörü yok edeceğiz ki milletimiz huzur bulsun

“Kim ki bu dünyada bir mescit inşa eder, Allah da cennette onun için bir köşk inşa eder. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Özellikle siz sevgili öğrencilerimize gerek Sahil Güvenlik gerek Jandarma olarak, şimdi 1500 kadar öğrencimizin komando eğitiminde olduğunu öğrendim. Buna da çok çok fazlasıyla ihtiyacımız var. Komandolarımızı ne kadar arttırırsak, Özel Kuvvetlerimizi ne kadar arttırırsak, terörle mücadelede başarımız o kadar artacaktır. Nitekim gerek Cerablus, gerek Afrin operasyonlarında sizlerin başarısını gördük. Bizim önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz ülkemizde terör olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki milletimizin huzuru olsun. Ülkemizde huzur hâkim olsun. Ülkemize kimsenin yan gözle bakmasına fırsat vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz.



BAŞKA HİÇBİR DİNDE YOK

Bizim bu mabetlerimiz bu noktada işin manevi boyutunun güçlendiği yerdir. Âkif öyle diyor, ‘İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür’. Bu bakımdan bizim hem işin fizik noktasında hem maddi noktasında ama aslolan manevi noktada, imani noktada işin temerküz etmesidir. Bizim büyük bir avantajımız var. Müslümanız, Rabbim bizlere şehadet gibi bir makamı lütfediyor. Bu hiçbir dinde yok, bizde var. Bizde malum Mehmedimiz yürüdüğü zaman şehadete yürür. Onun için de küçük Muhammed anlamında bizim askerimize Mehmetçik adı verilmiştir. Dünyanın hiçbir İslam ülkesinde de askerinin adı Mehmetçik olan yoktur. Bu sadece bizde var. Mehmetçikler olarak sizler kınası bol yakılan kınalı kuzularsınız aynı zamanda. Peygamberlere en yakın makam olan şehadete hep hazır haldesiniz. Allah bu yolculuğunuzu da mübarek kılsın.”