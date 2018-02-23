Terörü sınırdan silmeye son 10 kilometre

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri dün öğleden önce Afrin’in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Tel Dilur köyü ile Afrin’in kuzeyindeki Mikdad ve Ali Racu köylerini PYD/PKK’dan aldı. Kuzeyde alınan köylerle terör örgütü PYD/PKK’nın Kilis boyunca Türkiye sınırı ile bağlantısı kesilmiş oldu.

Batıdaki Raco’nun Türkiye’ye doğru sarkan batı yamaçları da terör örgütünden temizlendi. Kuzeyde sadece Gaziantep ile Kilis il sınırlarının buluştuğu noktada (Gülbaba batısı) yaklaşık 5 kilometrelik bir alan PYD/PKK’nın denetiminde. Bu hattın da kısa süre içinde TSK ve ÖSO güçlerinin eline geçebileceği belirtildi.

Güneyde Cinderes ile Raco arasında ise 5 kilometrelik bir hatta teröristler bulunuyor. İki ayrı bölgedeki 5’er kilometrelik hatların da alınmasıyla PYD/PKK’nın Türkiye sınırıyla hiçbir bağlantısı kalmamış olacak.

SIZMAYA ANINDA YANIT

Askeri kaynaklar, özellikle sabah saatlerindeki pus ve yoğun sis nedeniyle Şeyh Horoz bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlerin havadan savaş uçakları bombardımanı, karadan da Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatar atışlarıyla etkisiz hale getirildikleri bilgisini paylaştı. Bülbül bölgesinde de zırhlı birlikler sızmaya çalışan teröristlere atış yaptı. Aynı kaynaklar, önceki gün alınan Uverkan köyünün kuzeyden Afrin’e doğru inilmesinin önünü açacak stratejik bir nokta olduğunu bildirdi.

Güneydoğu’da Ağustos 2015’te terör örgütü PKK’ya karşı başlatılan meskun mahal operasyonlarında görev alan Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) birliklerinin Raco ve Cinderes’teki yerleşim merkezlerinde başlatılması planlanan benzer operasyonlarda görev üstleneceği belirtildi. Esad rejimine bağlı milislerin Cinderes’in güneydoğusunda Zehra bölgesinden Afrin’e sızma girişimine karşı Türk topçusunun teyakkuz durumda beklediği öğrenildi.

1829 TERÖRİST ETKİSİZ

Genelkurmay Başkanlığı dün yaptığı açıklamada 49 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini belirterek, harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1829 olduğunu duyurdu.