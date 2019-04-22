‘Terörü lanetliyorum’
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Maltepe’de düzenlenen ‘İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması’nda “Bir millet, sevinçte ve kederde ortak olabiliyorsa millettir. Bugün burada bir sevinci paylaşıyoruz ama bir yanımız keder dolu. Irak sınırında devam eden operasyonlarda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Terörü lanetliyorum. Allah’ım milletimizi, terör örgütlerinden korusun. Birliğimiz, bütünlüğümüz daim olsun” dedi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şehitler için dua edilmesinden sonra konuşmasına başlayan İmamoğlu özetle şunları söyledi:
KALPLERİ KAZANMAYI YEĞLERİM
“...Vatandaşların bir bölümünün sevinci, başka vatandaşların gönlünü kırıyorsa, orada bir sorun var demektir. Nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, hiçbir seçim vatandaşlar arasındaki gönül köprülerini yıkmamalıdır. Bunu sağlama görevi de öncelikle siyasetçilerindir. Bir lafla kalpleri kırarsınız, bin lafla kazanamazsınız. Ben seçimleri değil kalpleri kazanmayı yeğlerim...
Milletçe bir demokrasi sınavından hep birlikte geçtiğimizi düşünüyorum. Büyük bir mutlulukla ifade ediyorum, milletimiz bu demokrasi sınavını sükûnetle, hassasiyetle, başarıyla vermiştir. İstanbul’a yeni nesil siyaset, yeni nesil belediyecilik anlayışı, yeni nesil yerel demokrasi anlayışı, yeni nesil toplumsal birlik anlayışı ve yeni nesil yurttaşlık anlayışı hâkim olacak.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını ve sevgilerini size iletiyorum. Ne yazık ki bugün talihsiz bir olay yaşadı. Ama kendisi çok iyi. Güleryüzlü bir şekilde, sizleri sevgiyle saygıyla selamladı. Orada bu hareketi yapanlar vatandaşlarımız değil. Bu hareketi yapanlar, talimat almış kişilerdir. Benim vatandaşım böyle bir şey yapmaz. Göreceksiniz bu sefer sevgi kazanacak, saygı kazanacak. ”
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