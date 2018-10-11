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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
11.10.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Terörle mücadeledeki binbaşıya "HDP'ye oy verin" talimatı!

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Terörle mücadeledeki binbaşıya "HDP'ye oy verin" talimatı!

FETÖ'nün 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin davada itirafçı olan sanık M.M, örgütün, meslekten ihraç edilen eski binbaşı eşinden, 2015 Milletvekili Genel Seçimleri'nde HDP'ye oy verilmesini istediğini söyledi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen M.M, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü kazandığı 1998 yılında FETÖ yapılanmasıyla tanıştığını belirtti.  Öğrencilik yıllarında FETÖ ile iltisaklı bir yurtta kaldığını anlatan M.M, mezun olmadan önce kendisine örgüt içi evliliklerden bahsedildiğini ve kendisinin de bu durumu kabul ettiğini ifade ederek, "Ankara'ya dönmeden evvel Erdoğan Hoca diye hitap ettiğim kişi bana, yapının istediğim taktirde beni evlendireceğini söyledi, ben de olabilir demiştim." dedi. 

Fotoğraflarını "Erdoğan" isimli kişiye verdiğini anlatan M.M, Ankara'ya döndükten sonra daha önce hiç tanımadığı ve görmediği K.M. isimli bir üsteğmen ile tanıştırıldığını, 2003 yılında da bu kişiyle evlendiklerini dile getirdi. 

"Çocuğun ismini Fetullah Gülen'e soralım" 

Evlendikleri dönemde eşinin Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığında çalıştığını anlatan M.M, eşinden sorumlu FETÖ üyesinin "Murat" kod adını kullanan bir öğretim görevlisi olduğu bilgisini verdi. "Murat" kod adlı kişinin eşiyle birlikte ayda bir evlerine geldiğini ve sohbet adı altında toplantılar düzenlendiğini beyan eden sanık M.M, "Murat'ın daha sonra Amerika'ya gittiğini duydum. Murat, Amerika'ya gitmeden önce eşime, 'Doğacak çocuğun ismini Fetullah Gülen'e soralım, onun belirleyeceği ismi koyalım.' dedi. Ben kabul etmedim, ilk çocuğumuza bu nedenle Fetullah Gülen'in değil ailemizin belirlediği isim koyuldu." ifadelerini kullandı. 

Eşinin 2007 yılında tayininin Tunceli'ye çıktığını bildiren M.M, şunları kaydetti: 

"Tunceli'ye giderken yol güzergahında yine örgütte 'abi' pozisyonunda olduğunu anladığım ve doktorluk yaptığını öğrendiğim Ali P. isimli kişinin evinde kaldıktan sonra Tunceli'ye geçtik. Tunceli'de eşimden sorumlu kişi, 'Kadir' kod ismini kullanan Elvan Ç. oldu. Evleri Tunceli Valiliğinin üst tarafındaydı. İki haftada bir bu eve eşimle birlikte gidip geliyorduk. Ben o sıralarda KPSS'ye çalışıyordum, Tunceli'den de Elazığ'a özellikle imtihana hazırlık kitapları almak için gidiyordum. KPSS imtihanına bir gün kala akşam eşimle birlikte Elvan Ç'nin evine gitmiştik. Bu eve Ali P. geldi, beni bir odaya yalnız olarak aldı. Bana elindeki bazı soruları göstererek, 'Yarınki KPSS imtihanında benzer sorular çıkabilir, bak.' dedi. Ben de imtihanda çıkacak sorular olduğunu anlamadan bu sorulara baktım ancak bir gün sonra girdiğim KPSS'de Ali'nin gösterdiği soruların eğitim bilimleri soruları olduğunu anladım. Ali, soruları bana gösterdiğinde birebir çıkacağını söylememişti." 

FETÖ'nün sızdırdığı 2010 KPSS'den bir süre sonra eşinin tayininin Ankara'ya çıktığını ve tekrarlanan sınava girmek istediğini ancak sınav yeri Tunceli olduğu için sınava girmediğini aktaran M.M, "Sınavdan aldığım puana göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında odyolog olarak atandım ancak yaşanan bu nedenlerden dolayı memurluğa başlamak istemedim. 17-25 Aralık'tan sonra örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in basına yansıyan bedduaları ve yaptığı konuşmaları sonrası örgütten soğumaya başladım." dedi. 

"HDP'ye oy verin çağrısı" 

Eşinin Ankara'da da örgütle irtibatının olduğunu itiraf eden M.M, 2014 yılında binbaşı rütbesiyle Siirt'e atanan eşinin burada da örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğüne değindi. 

Eşinden sorumlu "örgüt abisi"nin Siirt Valiliğinde çalışan "Sinan" kod adlı İlker G. olduğunu açıklayan sanık M.M, FETÖ'nün 2015 Milletvekili Genel Seçimleri öncesi HDP'ye oy verilmesi yönünde örgüt üyelerine telkinde bulunduğunu şöyle aktardı: 

"2015 Milletvekili Genel Seçimleri yaklaştığında, Siirt İlçe Jandarma Komutanlığında binbaşı olarak çalışan eşim bana örgütün seçimlerde HDP'ye oy vermemizin istendiğini söyledi. Bu hususu eşimden istemişler, benden istemediler. Ben kabul etmedim, zaten önceden de şüphelerim olan örgütten iyice soğudum, eşim 'o zaman sen gitme' dedi. Yalnız gidip gelmeye başladı, aradan bir müddet geçtikten sonra eşim bana 'abla seninle son kez görüşmek istiyor' dedi. Kabul ettim, bu görüşmeye İlker'den sonra eşimin örgüt abiliğini yapan 'Reşat' kod adlı Kadir S'nin eşi de geldi. Örgütle ilgili olan şüphelerimi söyledim, hatta 'terörle mücadele eden eşimden nasıl olur da HDP'ye oy vermesi istenir?' dedim. Bir daha irtibat kurmayacağımı söyledim, ondan sonra da bir daha görüşmem olmadı." 

Eşi de itirafçı oldu 

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında eşinin Siirt'te jandarma binbaşı olarak görev yaptığını ve 2016 yılının Ağustos ayında FETÖ ile iltisaklı olduğu için mesleğinden ihraç edildiğini hatırlatan M.M, eşinin de itirafçı olduğunu sözlerine ekledi. 

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