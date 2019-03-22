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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.03.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Terörle mücadelede yeni dönem... Bakan Varank'tan sürpriz ziyaret

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Terörle mücadelede yeni dönem... Bakan Varank'tan sürpriz ziyaret

İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliğince kentte yürütülen proje ile teröristlerin hareket alanını daraltmak, yerleşim alanlarının ve yolların güvenliğini sağlamak amacıyla yüksek güvenlik ile donatılan yaşam alanlı kuleler hayata geçiriliyor. Proje çerçevesinde Tunceli’ye özel olarak inşa edilen ve şu ana kadar 11'i tamamlanan 6 metre çapında, 21 metre yüksekliğindeki kuleler içinde Mehmetçik'in ihtiyaçlarının karşılanması için tuvalet, banyo, mutfak, yatakhane gibi alanlar da bulunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da teröristlerin "girilemez", "ulaşılamaz" dediği ve yer yer kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Kutuderesi bölgesindeki bir kuleye sürpriz ziyarette bulunarak Mehmetçik ile çay içti. Bakan Varank, "Teröristler köşe bucak kaçıp adeta fare gibi mağaralara sığınmış vaziyetteler. Güvenlik kuleleri, terörle mücadelemizde çok etkili birer enstrümanımız. İnşallah bu coğrafyadaki terör bataklığını kurutmak üzereyiz" dedi.

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  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varanktan Çeltiktepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi’ne ziyaret
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varanktan Çeltiktepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi’ne ziyaret
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varanktan Çeltiktepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi’ne ziyaret
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varanktan Çeltiktepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi’ne ziyaret
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Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen eli kanlı terör örgütü PKK'ya yönelik son yıllarda başarılı operasyonlar gerçekleştiren güvenlik güçlerinin bu kutsal görevini sürdürürken aynı zamanda ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabileceği yüksek güvenlikli yaşam alanlı güvenlik kuleleri oluşturulmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliğince kentte yürütülen proje kapsamında yapılan kuleler ile teröristlerin hareket alanının daraltılıp yerleşim alanlarının ve yolların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. Bu çerçevede Tunceli’ye özel olarak inşa edilen 6 metre çapındaki ve 21 metre yüksekliğindeki kuleler içinde tuvalet, banyo, mutfak, yatakhane gibi alanlar da bulunuyor. 11'i tamamlanan ve 2019 yılında sayısı 22'ye çıkarılması planlanan kulelerde, Mehmetçik tarafından 24 saat esasına göre keşif ve gözetleme faaliyetleri icra ediliyor.

Bakan Varank, teröristlerin "girilemez" dediği alanda Mehmetçik ile çay içti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Tunceli’deki temasları sırasında 2000 rakımda konuşlandırılan ve terör açısından kritik bölgeler arasında gösterilen Kutuderesi'ndeki yaşam alanlı güvenlik kulelerinden birine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel ile Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile askeri helikopterle Kutuderesi bölgesine geçen ve asker kamuflajı giyen Varank, inişin ardından kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgeden yürüyerek Çeltiktepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi’ne ulaştı. Bakan Varank, burada vatan nöbeti tutan kahraman güvenlik güçleriyle bir araya gelerek teröristlerin "girilemez", "ulaşılamaz" dediği bölgede askerlerle çay içti.

Burada Varank'a çalışmalar hakkında brifing veren ilgili komutanlar, "Bölge 2 yıl öncesine kadar terör örgütü tarafından aktif olarak kullanılıyordu. Yapılan operasyonlar sayesinde terör örgütü mensupları inlerinden çıkamıyor. Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri keşif, gözetleme faaliyetleri yürütüyor." açıklamasında bulundu.

Operasyondaki güvenlik güçlerine telsizden seslendi

Varank, operasyondan dönmekte olan JÖH timlerini dürbün ile takip etti. Mehmetçiklere telsizden seslenen Varank, "Çok kutsal görev yapıyorsunuz. Sizlerin burada sağladığınız huzur ortamı, tüm Türkiye’ye sirayet ediyor. Allah, bu topraklarda şehit düşen bütün güvenlik güçlerimize rahmet eylesin. Sağ olun, var olun, Allah yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Varank, JÖH personeli ile çay içtikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Teröristler fare gibi mağaralara sığınmış"

Varank, daha sonra ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, bölgenin, bir zamanlar terör örgütünün "Kimse giremez" dediği yerler olduğunu hatırlattı. Güvenlik güçlerinin büyük başarı göstererek teröristleri bölgeden temizlediğini aktaran Varank, şöyle konuştu:
"Teröristler köşe bucak kaçıp adeta fare gibi mağaralara sığınmış vaziyetteler. Güvenlik kuleleri, terörle mücadelemizde çok etkili birer enstrümanımız. İnşallah bu coğrafyadaki terör bataklığını kurutmak üzereyiz. Rabb'im nasip ederse bu kararlılıkla bölgede tek bir terörist bırakmak istemiyoruz. Topraklarımızdaki bütün teröristleri bu coğrafyadan temizleyeceğiz."

Varank, Tunceli'nin Türkiye'nin belki de dünyanın en güzel coğrafyalarından olduğuna işaret ederek "Tunceli, artık barış ve huzur şehri olacak. Burası adeta Türkiye’nin cazibe merkezi haline gelecek. Burayı bakanlığımıza bağlı kalkınma ajanslarımız eliyle turizmin bir cazibe merkezi yapmak istiyoruz." dedi.

Bakan Varank, Tunceli’de rafting yaptı
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