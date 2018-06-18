TEK BİR ÇİVİ ÇAKTIKLARI YOK

“En büyük desteği sizden gördük. Her zaman yanımızda oldunuz. Darbelerde de yanımızdaydınız. Kumpaslarda da yanımızdaydınız. Sıkıntıda da yanımızdaydınız. Güzel günlerde de yanımızdaydınız. Allah sizden razı olsun. Seçim üzeri adaylar çıktı meydana, aman ya Rabbim. Ne vaatler ne vaatler. Öyle vaatler veriyorlar ki şaşıyoruz. Diyoruz ki bu vaatleri verenlerin bir şöyle geçmişine bakalım. Bakıyoruz, tek bir eserleri yok. Bu memlekete tek bir çivi çaktıkları yok. Tek taş üstüne taş koymuş değiller. Ancak bunlar AK Parti’nin yaptığı işlere taş koşmuşlardır. Onlara rağmen AK Parti bu işleri yaptı. Bu başarıları kazandı. Vatandaş, söylenen söze bakar, ondan sonra da kimin söylediğine bakar. Ona göre de kararını verir. AK Parti’nin yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır. 15 yıl boyunca, dağ gibi hizmetleri kazandıran AK Parti’dir. Sorunları, torunlara bırakmayan AK Parti’dir. Dünyada son 10 yılda, 10 tane büyük proje yapıldı. Bu 10 büyük projenin 6 tanesini Türkiye yaptı.

YAPIM EKİBİ İLE YIKIM EKİBİ

Bu projeleri yapan ekiptir AK Parti ekibi. AK Parti yapım ekibidir. Bir de yıkım ekibi var, unutmayın. Bu seçim yapım ekibiyle yıkım ekibi arasında geçecek. Yapım ekibini siz biliyorsunuz değil mi? ‘Cumhur ittifakı’, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti. Bu yıkım ekibinin muhalefet adaylarının söylediklerinde bir tane ortak nokta var: ‘Bizim amacımız iktidar olmak değil, Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmek.’

Bunların hiç ‘terörle mücadele’, ‘FETÖ ile mücadele’ diye bir şey ağızlarından çıktı mı? Çıkmaz. Çünkü aday olur olmaz, Edirne’ye nefes nefese giden, halkı isyana çağıran PKK’nın sözcüsü durumundaki, hapisteki Selahattin Demirtaş’ı ziyaret eden Muharrem İnce’den, bu ülkede terörle mücadelede bir şey duyamazsınız. Terörle mücadele, terörü sevenlerle kol kola girerek yapılmaz. Terörle mücadele, Kandil’de yapılır. Terörle mücadele Fırat Kalkanı’nda yapılır. Terörle mücadele Afrin’de yapılır. Dostu düşmanı bileceğiz. 53 masumun ölümünün vebali olan birisine siz giderseniz, onu ziyaret edersiniz, ondan sonra bu millet size ‘Hoş geldin’ demez. Bu ülke terörden çok çekti. 40 yılda binlerce insanımızı yok etti. Terörün en büyük zararı da Kürt kardeşlerimize oldu. PKK’nın Kürtler diye bir derdi yok. Kürtlerin de Türklerin de, bu milletin PKK, bölücü terör diye bir derdi, bir sorunu var. Bu sorunu da ortadan kaldırmak bizim boynumuzun borcudur.”