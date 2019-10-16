Terörle mücadele ortak görevimiz

TERÖRÜN AMACI YOKTUR

“Terörün bir insanlık suçu olduğunu defalarca dile getirdik. Terörün bir amacı yoktur. Terör insanları yıldırmak, düzeni bozmak için yapılan bir olaydır. CHP olarak herkesin düşüncesini özgürce ifade edebildiği ve düşüncesinden ötürü kimsenin suçlanmadığı bir Türkiye istiyoruz. İçeride de, dışarıda da terör oldu. Herkes kendine bir isim buldu. Uluslararası terör de buldu. Onların da Türkiye uzantılarını gördük, orada da bedeller ödedik. Gencecik, fidan gibi çocuklarımız, güvenlik güçlerimiz hayatlarını kaybetti. O nedenle teröre karşı mücadele etmek hepimizin ortak görevidir. Teröre karşı mücadele edeceğiz.

DÜŞMAN KAZANDIRIYOR

Terörün uluslararası boyutuyla mücadele etmede, uluslararası dayanışmanın önemi çok fazladır. Devletler, topluluklar bir araya gelip mücadele ederlerse terörü hep birlikte sonlandırabiliriz. Dış politikanın bu bağlamda çok iyi yapılması gerekir. Bugünkü dış politika dost kazanan değil, düşman kazanan bir dış politikadır. Dedik ki, dış politikada komşu ülkelerin içişlerine karışmayın. Demokrasi istiyorlarsa oradaki halklar istesin, biz neden onların içişlerine karışıyoruz? Kulaklarını tıkadılar. Söyledik, ‘Komşularımızın toprak bütünlüğüne ve siyasi egemenliğine saygı gösterin’. Bugün neredeyse dünyanın tamamını kendimize düşman ilan ettik. Trump, aklına geleni söylüyor, bizim ki ‘Şaka yapıyor’ diyor. Türkiye Cumhuriyeti’ni Trump kadar aşağılayan başka dünya lideri çıkmamıştır.

ORDUYA GÖREV VERDİK

‘Ortadoğu bataklığına müdahale etmeyin, orada ne işimiz var’ dedik ama bugün askerlerimiz orada. Siyasetin yanlış politikasını, Türkiye’nin geleceği açısından doğacak bütün yanlışları düzeltmek için orduya göreve verdik. Her vatandaşım elini vicdanına koysun ve düşünsün, bu noktaya nasıl gelindi, kim getirdi? ‘Dış politikayı iç politikaya malzeme yapmayın’ dedik. Dış politikanın milli olması, ortak olması lazım. Dış politikayı da iç politikanın malzemesi yaptılar. Kahraman ordumuz Suriye’de iken, bütün anneler çocuklarının sağ dönmesini isterler. Ordumuzun harekâtı hepimizin destek verdiği harekâttır. Her askerimizin evine huzur içinde dönmesini isteriz. Politika buraya getirdi hepimizi ama sonuçta bu memleket, bu bayrak hepimizindir. Hepimiz vatanımıza, milletimize, ordumuza güvenmek zorundayız. Orada görev yapan, şehit düşen, gazi olan herkese şükran ve minnet borçluyuz.

ESAD’IN ORDUSU VAR

Dış politikada yalnızlaştık. Herkes cephe almış bize, üç dört ülke hariç; dost bildiğimiz ülkeler dahil. Trump saat başı bir tweet atıyor, bizimkiler de korkudan bir şey de söylemiyorlar. Bunların özel çıkarları, ülke çıkarlarının önündedir. O duysun diye söylüyorum. Çok ciddi suçlamaları var Trump’ın. Şehitlerimiz geliyor. Allah’tan rahmet diliyoruz. İnşallah yeni şehitlerimiz gelmez. Oralar bizim topraklarımız değil, oralardan çekileceğiz. Söyledik. Git Esad’a kardeşim, Esad’ın ordusu var. Sen niye Esad’ın topraklarını korumak için oraya gidiyorsun, sonra çıkacağım diyorsun.”