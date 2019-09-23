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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/DHA
23.09.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Türkiye sınırında kirli oyun! Böyle görüntülendiler...

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TERÖR örgütü PKK/YPG, kontrolünde bulunan Suriye'nin Telabyad kentinin Türkiye sınırına yakın noktalarındaki bazı mevzilerine, omurgasını oluşturarak kendilerini kamufle etmeye çalıştıkları Suriye Demokratik Güçleri (SDG) isimli yapıya ait bez parçalarını asmaya başladı.

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  • Teröristlerin sınırda bayrak oyunu
  • Teröristlerin sınırda bayrak oyunu
  • Teröristlerin sınırda bayrak oyunu
  • Teröristlerin sınırda bayrak oyunu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Suriye’de iç savaşın başlamasının ardından terör örgütü PKK/YPG, ülkenin kuzeyinde Türkiye sınırındaki yerleşim alanlarını işgal etti. Uyguladığı baskı ile sivilleri göçe zorlayıp, boşalan alanlara farklı bölgelerden getirdiği insanları yerleştirerek demografik yapıyı değiştirmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG unsurları, Türkiye sınır hattında bir terör koridoru oluşturmak istedi. Fırat’ın batısına geçerek Türkiye sınır boyunca oluşturmak istediği terör koridorunu uzatmak isteyen PKK/YPG’nin bu hayali Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile sonlandırıldı. Ancak, terör örgütü kontrolünde tuttuğu Fırat’ın doğusunda kalan bölgede işgalini ve siviller üzerinde baskısını sürdürüp, sınır güvenliğini tehdit etmeyi sürdürdü. Zaman zaman Türkiye sınırına yönelik saldırı ve taciz girişimleri anında müdahale ile püskürtülen teröristler, silah bırakmaları ve işgal ettikleri alanları gerçek sahiplerine bırakmaları yönündeki çağrıyı da yanıtsız bıraktı.

Türkiye'nin teröristlerin işgalindeki Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından Ağustos ayının ilk haftasında Ankara’ya gelen ABD’li askeri heyet Milli Savunma Bakanlığında Türk askeri heyet ile toplantı yaptı. Toplantıda, iki ülke tarafından Suriye’nin kuzeyine güvenli bölge kurulması kararı alındı. Mutabakatın ardından Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde iki ülke askerlerinin görev yaptığı Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Çalışmalara başlayan merkez, güvenli hale getirilmesi hedeflenen bölgede 6 kez hava, 1 kez de karadan ortak devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

TERÖRİSTLER EVLERİN ÇATISINA SGD FLAMASI ASTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelinen sürecin tatmin etmediği ve Türkiye’nin istediği gelişmelerin olmaması halinde Fırat’ın doğusuna yönelik harekat düzenlenebileceği mesajı vererek Eylül ayı sonunu işaret etmesiyle sınır hattında da hareketlilik başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır hattına zırhlı araç ve askeri personel sevkiyatı yapılırken, Müşterek Harekat Merkezinin de kurulu olduğu Akçakale’nin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinde ise teröristlerin Türkiye sınırına yakın noktalarda kum torbaları ile mevziler oluşturdukları bazı evlerin çatılarına omurgasını oluşturarak kendilerini kamufle etmeye çalıştıkları sözde askeri meclis olarak tanımladıkları SDG'ye ait flamaları asmaya başladı. PKK/YPG’li teröristlerden bazılarının evlerin çatılarına SDG'ye ait bez parçalarını asması ise Türkiye sınırından da görüntülendi.

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