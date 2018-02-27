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    Teröristlerin oyunu bozuldu! Sivillerin arasına böyle karışıyorlar

    AA
    27.02.2018 - 12:32 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı harekâtı kapsamında sivillerin arasında gizlenmeye çalışırken yakalanan iki terörist tutuklandı. Teröristlerin, çoban olduklarını, bölgeye hayvan bakmak için geldiklerini iddia ederek askerleri yanıltmaya çalıştıkları belirlendi.

    HUDUTLARDA ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı harekâtı devam ediyor. Harekât kapsamında Afrin kırsalında ilerleyen Türk askerleri, teröristlerden temizlenen bir bölgede sivillerin arasına gizlenmeye çalışan YPG/PKK'lı iki teröristi fark etti.

    Yakalanarak Türkiye'ye getirilen teröristlerin, çoban olduklarını, bölgeye hayvan bakmak için geldiklerini iddia ederek askerleri yanıltmaya çalıştıkları belirlendi. Telefonlarında terör örgütü YPG/PKK'ya ait dokümanlar bulunan teröristler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

     

     

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    Etiketler: YPG , PKK , Zeytin Dalı , çoban , son dakika
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